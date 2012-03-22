〔基金产业〕ARA人民币计价REIT新加坡挂牌计画可能集资7.9亿美元(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增细节)
路透新加坡3月22日电---三位知情人士表示,新加坡资产管理公司ARA资产管理(ARAM.SI)计画在新加坡首度公开上市(IPO)一支以人民币计价的房地产投资信托基金(REIT),料可筹得多达10亿坡元(7.906亿美元).
"上市计划的目标时间是在6月或7月左右,"一位消息人士对路透说.
长江实业(0001.HK)拥有ARA部分股权.消息人士称,ARA计画从旗舰基金--亚腾基金(Asia Dragon Fund)把中国办公大楼及零售不动产打包到这支REIT,可能成为新加坡首支以人民币计价的REIT.
星展银行(DBSM.SI)、花旗集团(C.N)和渣打银行(STAN.L)已经开始安排此上市案.
ARA目前管理六支上市交易的REIT,包括新加坡上市的新达信托(Suntec REIT)(SUNT.SI)和香港上市的汇贤产业信托(87001.HK).
该公司并管理数支未上市基金,截至去年底为止,其所管理的房地产资产总值达202亿坡元.
星展及花旗银行不愿对此置评.目前尚未能与ARA及渣打取得联系.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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