〔基金产业〕ARA人民币计价REIT新加坡挂牌计画可能集资7.9亿美元(更新版)

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路透新加坡3月22日电---三位知情人士表示,新加坡资产管理公司ARA资产管理(ARAM.SI)计画在新加坡首度公开上市(IPO)一支以人民币计价的房地产投资信托基金(REIT),料可筹得多达10亿坡元(7.906亿美元).

"上市计划的目标时间是在6月或7月左右,"一位消息人士对路透说.

长江实业(0001.HK)拥有ARA部分股权.消息人士称,ARA计画从旗舰基金--亚腾基金(Asia Dragon Fund)把中国办公大楼及零售不动产打包到这支REIT,可能成为新加坡首支以人民币计价的REIT.

星展银行(DBSM.SI)、花旗集团(C.N)和渣打银行(STAN.L)已经开始安排此上市案.

ARA目前管理六支上市交易的REIT,包括新加坡上市的新达信托(Suntec REIT)(SUNT.SI)和香港上市的汇贤产业信托(87001.HK).

该公司并管理数支未上市基金,截至去年底为止,其所管理的房地产资产总值达202亿坡元.

星展及花旗银行不愿对此置评.目前尚未能与ARA及渣打取得联系.(完)