〔台湾房地产〕财政部长称将推动公股银行开办40年房贷,协助青年购屋(更新版)

(新增更多细节说法)

* 推动政府银行开办40年房贷业务,较现有房贷还款期增一倍

* 房屋交易最终将实价课税,届时奢侈税可退场

* 利多利空杂陈,营造建材类指数.TCOI收低

路透台北3月22日电---为帮助青年购屋,台湾财政部长刘忆如周四表示,将推动政府主导的银行开办长达40年的房屋贷款业务.较目前常见的20年房贷,还款期增加一倍.

刘忆如并在立法院接受备询时称,奢侈税的开征,相当程度抑制了房价的炒作.不过奢侈税毕竟是过渡性的替代品,待房屋交易以实价课税后将退场.不过目前离实价课税还有好几个阶段,没有开征的时间表.

"我以前就认为40年房贷对青年成家非常有帮助,...希望公股行库往这方向走."她说.

刘忆如也提及,贷款对象须有年龄限制,也要有收入."贷款对象最好在40岁以下."

政府鼓励银行开办长天期房贷与实价课税等多空消息,于盘中交杂影响房地产类股表现,今日营造建材类指数.TCOI收盘下跌0.52%报283.94点;表现逊于大盘加权股价指数.TWII的上涨0.98%.

台湾房屋仲介业者--永庆房屋甫于昨日宣布,提供首次购屋民众多项房贷服务,整合了11家银行房贷优惠资讯,其中房贷最高可贷款总价的85%、最低利率1.84%,以及最长40年期的房贷专案,让民众每月可少缴约三分之一的房贷.

根据房地产业者推算,台北市房价所得比(房价/人均年所得)在2012年已高达11.7倍,相较于2007年的8.6倍,涨幅超过三成.

台湾在去年6月正式开征奢侈税,财政部针对"非自用住宅"在短期间之内交易(如未满一年),卖方要缴交奢侈税.(完)