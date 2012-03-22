〔台湾房地产〕财政部长称将推动公股银行开办40年房贷,协助青年购屋(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增更多细节说法)
* 推动政府银行开办40年房贷业务,较现有房贷还款期增一倍
* 房屋交易最终将实价课税,届时奢侈税可退场
* 利多利空杂陈,营造建材类指数.TCOI收低
路透台北3月22日电---为帮助青年购屋,台湾财政部长刘忆如周四表示,将推动政府主导的银行开办长达40年的房屋贷款业务.较目前常见的20年房贷,还款期增加一倍.
刘忆如并在立法院接受备询时称,奢侈税的开征,相当程度抑制了房价的炒作.不过奢侈税毕竟是过渡性的替代品,待房屋交易以实价课税后将退场.不过目前离实价课税还有好几个阶段,没有开征的时间表.
"我以前就认为40年房贷对青年成家非常有帮助,...希望公股行库往这方向走."她说.
刘忆如也提及,贷款对象须有年龄限制,也要有收入."贷款对象最好在40岁以下."
政府鼓励银行开办长天期房贷与实价课税等多空消息,于盘中交杂影响房地产类股表现,今日营造建材类指数.TCOI收盘下跌0.52%报283.94点;表现逊于大盘加权股价指数.TWII的上涨0.98%.
台湾房屋仲介业者--永庆房屋甫于昨日宣布,提供首次购屋民众多项房贷服务,整合了11家银行房贷优惠资讯,其中房贷最高可贷款总价的85%、最低利率1.84%,以及最长40年期的房贷专案,让民众每月可少缴约三分之一的房贷.
根据房地产业者推算,台北市房价所得比(房价/人均年所得)在2012年已高达11.7倍,相较于2007年的8.6倍,涨幅超过三成.
台湾在去年6月正式开征奢侈税,财政部针对"非自用住宅"在短期间之内交易(如未满一年),卖方要缴交奢侈税.(完)
--记者 董永年;审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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