修正:〔路透基点〕上海迪士尼融资金额未能达标,寻求更多贷款--RLPC

(修正:最后一段因译文有误,修正为"当地政府一定在里面(敲定这项案子上)扮演了重要角色",非"当地政府在(敲定这项案子上)必须扮演更重要的角色")

路透香港3月22日电---汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称,上海迪士尼乐园运营商上海申迪集团此前未能完成210亿元人民币融资目标后正在与银行接触,希望为自身保留100多亿元人民币的信用额度,以及额外的9亿元人民币贷款.

上海申迪上月向12家银行融资,仅取得129.15亿元.牵头行国开行、交行、和上海浦东发展银行承贷额度占贷款总额之比分别为19%(24.54亿元人民币)、15.5%(20.02亿元人民币)、15.5%(20.02亿元人民币).

联席安排行为农行、中行、建行、中国进出口银行及中国工商银行,承贷额度占比均各为8%(10.33亿元人民币).

一般参贷行为上海银行、上海农村商业银行,承贷额度占比均为3%(3.8745亿元人民币);中信银行、华夏银行亦为一般参贷行,承贷额度占比各为2%(2.583亿元人民币).

该项贷款案早在2011年上半年即浮现.银行和上海市政府在5月签署融资框架协议后,展开长达数月的架构与条款协商寻求共识.

部分银行人士指出,该案定价实在太不具吸引力,加上银行流动性紧缩,导致功败垂成.

参与联贷的其中一家银行表示,该行不太在意定价"非常低"的贷款案."我们的信用额度有限.不能把大批额度拨到这类报酬率低的案子,"这位人士说.

另一位大型国企银行上海分行的人士说,在银团联贷过程中,这个案子相当乏人问津."有一家区分行在做这个案子.我们没花太多时间在上面,"这位消息人士说.

"这一点都不像是联贷案,"消息人士说.

"当地政府一定在里面(敲定这项案子上)扮演了重要角色,"另一位消息人士说.(完)