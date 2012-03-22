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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 14:24 BJT

〔标题新闻〕日本NEC将以4-5亿美元向美国电信公司Convergys买下计费系统业务--日经新闻

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT9E8DT037]

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