〔台湾债市〕10年公债殖利率微幅收低,筹码安定推升价格

路透台北3月22日电---台湾10年公债101/5殖利率周四微幅收低.该券前三大交易商拥有的筹码上日已达六成,筹码安定加上美债上日价格上涨,令殖利率向下修正,但依旧缺乏追价力道,狭幅区间盘整格局不变.

交易商今日跟随美债抛补,但在下午央行理监事会发表货币政策声明前,市场在短线操作间不敢大动作布局,将静待稍晚央行声明及明日的发债计划公布后,消除不确定因素,再重新思考方向.

"现在上下好像都有档板卡住,上不去下不来,交易员都快睡着了."一本地大型金融机构交易主管称.

交易商并表示,除非央行声明出现意外,或在声明中出现蛛丝马迹引领未来方向,否则当前殖利率还是难以大幅波动.

美国公债价格周三上涨,楼市数据逊于预期带动资金流向较低风险资产,同时投资者利用近期公债收益率上升之势进行一些逢低买盘.指标10年期公债价格上涨16/32,收益率US10YT=RR报2.30%,周二尾盘报2.36%.30年期美债价格上扬1-1/32,收益率报3.39%,周二报3.45%.[US/NCN]

台湾股市周四收升0.98%,加权股价指数.TWII收高78点,报8,059.94点.[.TWCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO -0.25 1.0035 1.0030-1.0040 6.0

10 101/5 A01105=TWO -0.62 1.2888 1.2856-1.2909 361.0

一本地证券商交易员称,仅管在缺乏消息面之际,台债市场跟随美债微幅波动,但美债在殖利率弹高修正后,方向也仍不稳定,变数还在,也将是市场观察的指标之一.

交易商料明日10年券仍将在1.29%附近狭幅来回,如果央行一如预期没有降息,银行在资金仍多,又乏去化资金标的情况下,上方1.29-1.30%的买盘依旧坚实,放空不易.但若要逼迫空单回补,也须新一波的消息带动.

至于财政部明日即将公布的发债计划,交易员认为或将较第一季稍少,但市场对此反应将有限,难以成为指路明灯.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2888

5 101/1 A01101=TWO 1.0035

2 101/3 A01103=TWO 0.8150 (完)