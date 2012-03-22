〔台湾债市〕10年公债殖利率微幅收低,筹码安定推升价格

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北3月22日电---台湾10年公债101/5殖利率周四微幅收低.该券前三大交易商拥有的筹码上日已达六成,筹码安定加上美债上日价格上涨,令殖利率向下修正,但依旧缺乏追价力道,狭幅区间盘整格局不变.
交易商今日跟随美债抛补,但在下午央行理监事会发表货币政策声明前,市场在短线操作间不敢大动作布局,将静待稍晚央行声明及明日的发债计划公布后,消除不确定因素,再重新思考方向.
"现在上下好像都有档板卡住,上不去下不来,交易员都快睡着了."一本地大型金融机构交易主管称.
交易商并表示,除非央行声明出现意外,或在声明中出现蛛丝马迹引领未来方向,否则当前殖利率还是难以大幅波动.
美国公债价格周三上涨,楼市数据逊于预期带动资金流向较低风险资产,同时投资者利用近期公债收益率上升之势进行一些逢低买盘.指标10年期公债价格上涨16/32,收益率US10YT=RR报2.30%,周二尾盘报2.36%.30年期美债价格上扬1-1/32,收益率报3.39%,周二报3.45%.[US/NCN]
台湾股市周四收升0.98%,加权股价指数.TWII收高78点,报8,059.94点.[.TWCN]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1 A01101=TWO -0.25 1.0035 1.0030-1.0040 6.0
10 101/5 A01105=TWO -0.62 1.2888 1.2856-1.2909 361.0
一本地证券商交易员称,仅管在缺乏消息面之际,台债市场跟随美债微幅波动,但美债在殖利率弹高修正后,方向也仍不稳定,变数还在,也将是市场观察的指标之一.
交易商料明日10年券仍将在1.29%附近狭幅来回,如果央行一如预期没有降息,银行在资金仍多,又乏去化资金标的情况下,上方1.29-1.30%的买盘依旧坚实,放空不易.但若要逼迫空单回补,也须新一波的消息带动.
至于财政部明日即将公布的发债计划,交易员认为或将较第一季稍少,但市场对此反应将有限,难以成为指路明灯.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.2888
5 101/1 A01101=TWO 1.0035
2 101/3 A01103=TWO 0.8150 (完)
--记者 林妙容; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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