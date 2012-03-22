〔台湾汇市〕台币兑美元收近平盘,方向不明静待央行会后声明

路透台北3月22日电---台币兑美元TWD=TP周四收近平盘,仅微幅上涨0.2分.中国制造业PMI数据疲软,但受到台股涨幅领先其他亚股鼓舞,台币盘中多在平盘之上波动.

一位接近台湾央行的消息人士稍早表示,央行在第一季理监事会议决议维持利率不变.市场则静待稍后央行发布的会后声明内容.[ID:nST0443076]

交易商指出,盘初受到韩元及台股走扬带动,外资汇入力道偏强,惟金额有限且追价意愿不足,逢低亦见进口商和外银陆续回补美元部位,造成台币陷入区间盘整格局;尽管市场多预期央行将维持利率不变,但会后声明仍成市场关注焦点.

"看央行对油价影响通膨看法,如果很忧心之类,因为不升息,可能会让台币升值,"一位外商银行交易人士称.

不过,市场人士也表示,目前国际油价于高档波动但仍缺乏方向性,加之受到中国经济成长放缓的疑虑打压,流入亚洲资金趋缓,美国数据利好令更多宽松政策的预期减弱,国际美元可能缓步走强,未来恐打压台币走势.

他们预估,在方向尚未明朗之前,台币短线交投仍在29.5-29.6元间,并持续追踪台股及韩元走势.

台湾股市周四收盘上涨0.98%,至8,059.94点;外资及陆资在台股扩大买超64.86亿台币,为连续第二日买超,上交易日修正后为买超8.94亿.[ID:nST0443518]

台湾竞争对手国货币--韩元KRW=周四收盘几无变动,出口商需求抵消此前因中国疲弱制造业数据引发的跌幅.[KRW/CN]

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