〔台湾货币市场〕短率持稳,市况平顺静候央行会议

* 市况平顺,拆借压力不大

* 累计超额准备再度转负,保守调度

* 关注央行理监事会后声明

记者 张雅菁

路透台北3月22日电---台湾银行间短期利率周四持稳,市况平顺,拆借压力不大;市场焦点在于稍后举行的央行理监事议,虽然预期央行将维持利率不变,但仍关心会后声明内容.

银行交易员表示,虽然银行间未闻太大的缺口压力,小进小出都还平顺,不过银行间累计超额准备短暂转正后周三再度转负,而且下周央行存单到期金额较少,不少银行还是倾向先保守以对.

"我已经搞不清楚市场是紧是松了...,但下周没什么存单到期,还是先不要乱动,"一本地银行人士称.

本地时间3:00,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.396%,上日在0.401%;区间在0.299-0.700%,同上日.

2-7天拆款利率在0.392-0.72%,上日在0.392-0.71%.

根据路透访查13家金融机构,全数金融机构认为台湾央行3月底利率将维持不变,是自2011年9月起第三度维持重贴现率在1.875%的水位.这也是三年多以来的重贴现率高位.[ID:nST0441916]

央行上一次调升例行存单发行利率系在2011年7月1日,调高30天期存单利率6基点,91天期7基点,182天期存单8基点,分别调升至目前的0.87%、0.93%及1.05%.TWCD=R

**短票利率低档上移**

短票方面,票券商指出,发行量不大,与银行间成交比重不高;短天期票主要以利率更低的拆款来支应即可,因此利率区间低档上移,并持续以高档0.85%的利率来吸引银行承作跨月交易,少量免保票可成交在0.86%.

今日银行间30天内短票利率主要成交在0.84-0.85%,上日在0.83-0.85%.

今日央行存单到期718亿台币.昨日存单共发行1,247亿台币存单,发行余额增加8.3亿.[TW/MMTCN]周五央行存单到期565亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后,周三当日超额准备为负124亿台币;累计超额准备为负74亿台币,加计前期1%的超额准备为787亿台币.

**RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率平稳.投信和寿险资金供应不虞匮乏,加上市场大多认为中央银行于稍晚理监事会议中,将做出利率维持不变的决策,交易商到期续做意愿高,利率也持稳未变.

资金调度人士指出,近日市场钱多券少,且券商缺口不大,投信买券意愿积极,都得预先框券,其中又以非公债类特别抢手.不过,有交易商称,随着季底接近态度趋于谨慎,部份投信资金供应渐减,分配略见不均,惟目前还不至于影响调度.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.(完)