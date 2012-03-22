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亚洲 | 2012年 3月 23日 星期五 07:17 BJT

****主要国家经济指标预测--3月23日****

路透3月23日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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3月22日(四)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 3,671

外资投资日本股市(亿日圆) -- 870

3月23日(五)

0001 英国Nationwide消费者信心指数 2月 -- 47.0

0745 法国企业景气指数 3月 93 92

0900 意大利零售销售(较前月) 1月 -- -1.1%

(较上年同期) -- -3.7%

1100 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +2.7% +2.5%

央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.2%

(较上年同期) +2.2% +2.1%

1400 美国新屋销售年率(万户) 2月 32.5 32.1

1430 美国ECRI一周领先指标 3月16日当周 -- 125.1

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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3月21日(三)

2350 日本贸易收支(亿日圆) 2月 顺差329 逆差1,200

出口(较上年同期) -2.7% -6.4%

进口(较上年同期) +9.2% +8.4%

3月22日(四)

0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 顺差26.77 --

0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 47.6 50.3

服务业PMI 50.0 50.6

综合PMI 49.0 --

0828 德国制造业PMI 3月初值 48.1 51.0

服务业PMI 51.8 53.0

综合PMI 51.4 --

0858 欧元区制造业PMI 3月初值 47.7 49.5

服务业PMI 48.7 49.2

综合PMI 48.7 49.7

0900 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 2月 逆差15.52 --

0930 英国零售销售(较前月) 2月 -0.8% -0.4%

(较上年同期) +1.0% +2.5%

1000 欧元区工业订单(较前月) 1月 -2.3% -2.1%

(较上年同期) -3.3% -3.0%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月17日当周 34.8 35.4

初请失业金人数四周均值(万人) 35.3 --

续请失业金人数(万人) 3月10日当周 335.2 336.8

1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 +0.5% +1.7%

扣除汽车的零售销售(较前月) -0.5% +0.4%

1400 美国领先指标(较前月) 2月 +0.7% +0.6%

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 1月 持平 --

(较上年同期) -0.8% --

1500 欧元区消费者信心指数 3月 负19 --

(完)

--整理 龚芳/王洋;审校 徐文焰

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