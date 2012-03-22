主要国家经济指标预测--3月23日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透3月23日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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3月22日(四)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 3,671
外资投资日本股市(亿日圆) -- 870
3月23日(五)
0001 英国Nationwide消费者信心指数 2月 -- 47.0
0745 法国企业景气指数 3月 93 92
0900 意大利零售销售(较前月) 1月 -- -1.1%
(较上年同期) -- -3.7%
1100 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +2.7% +2.5%
央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.1%
1400 美国新屋销售年率(万户) 2月 32.5 32.1
1430 美国ECRI一周领先指标 3月16日当周 -- 125.1
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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3月21日(三)
2350 日本贸易收支(亿日圆) 2月 顺差329 逆差1,200
出口(较上年同期) -2.7% -6.4%
进口(较上年同期) +9.2% +8.4%
3月22日(四)
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 顺差26.77 --
0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 47.6 50.3
服务业PMI 50.0 50.6
综合PMI 49.0 --
0828 德国制造业PMI 3月初值 48.1 51.0
服务业PMI 51.8 53.0
综合PMI 51.4 --
0858 欧元区制造业PMI 3月初值 47.7 49.5
服务业PMI 48.7 49.2
综合PMI 48.7 49.7
0900 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 2月 逆差15.52 --
0930 英国零售销售(较前月) 2月 -0.8% -0.4%
(较上年同期) +1.0% +2.5%
1000 欧元区工业订单(较前月) 1月 -2.3% -2.1%
(较上年同期) -3.3% -3.0%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月17日当周 34.8 35.4
初请失业金人数四周均值(万人) 35.3 --
续请失业金人数(万人) 3月10日当周 335.2 336.8
1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 +0.5% +1.7%
扣除汽车的零售销售(较前月) -0.5% +0.4%
1400 美国领先指标(较前月) 2月 +0.7% +0.6%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 1月 持平 --
(较上年同期) -0.8% --
1500 欧元区消费者信心指数 3月 负19 --
(完)
--整理 龚芳/王洋;审校 徐文焰
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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