〔台湾央行〕共发行891.5亿台币存单,发行余额增加173.5亿

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透台北3月22日电---台湾央行周四公布,今日共发行891.5亿台币存单,相较存单到期金额718亿,存单发行余额增加173.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:30天期782亿台币,利率为0.87%;91天期70.5亿台币,利率为0.93%;182天期39亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行1,247亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,603.2亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正后周三当日超额准备为负124亿台币,累计超额准备为负74亿台币,加计前期1%的超额准备为787亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。