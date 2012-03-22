〔新闻稿〕台湾中央银行理监事联席会议决议

(以下为台湾中央银行3月22日召开的第一季全体理监事联席会议决议新闻稿)

一、本日本行理事会理事一致决议：

本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率分别维持年息1.875%、2.25%及4.125%不变。

二、本行利率政策主要考量因素如次：

(一)近日希腊债务纾困案有所进展，美国经济温和扩张，全球景气略为回稳；惟欧洲经济仍然疲弱、新兴经济体成长减缓，加上国际油价居高不下及先进经济体金融体系依然脆弱，预期本年全球成长力道将低于上年。

(二)国内方面，由于外需自上年下半年以来力道减弱，影响民间投资。主计总处预估本年第1季经济成长率为全年最低，之后可望逐渐回升；预测全年经济成长率为3.85%，低于上年之4.04%。劳动市场方面，就业人数持续增加，失业率缓步下降。

(三)本年1至2月平均消费者物价指数(CPI)年增率为1.31%，尚属温和。主计总处预测本年CPI年增率为1.46%，惟因上年天候良好，蔬菜价格下跌，致本年比较基期偏低，加上油价受中东局势不稳及投机炒作等影响，有攀高之虞，未来仍须密切注意通膨走势。

(四)本行持续发行定存单，加强吸收市场余裕资金，银行净超额准备维持在适中水准，本年2月为159亿元，国内金融情势稳定。本年1月，银行放款与投资年增率为5.20%，M2年增率为5.22%，足以支应经济活动所需资金。

由于国内超额储蓄仍高，益以外资流入，且国内物价相对稳定，目前利率续处低档。与多数国家比较，国内名目利率居中；但就实质利率观察，仍高于多数国家(详附表)。

维持物价与金融稳定为本行法定目标。综合考量上述因素，在国内经济成长仍缓，惟通膨存在上升风险之下，本行理事会认为，维持政策利率不变，有助于达成本行前述目标。未来本行将持续密切注意国内外经济金融情势变化，适时采行妥适的货币政策。

三、新台币汇率原则上由外汇市场供需决定，惟若有不规则因素(如短期资金大量进出)及季节因素，导致汇率过度波动与失序变化，不利金融与经济稳定时，本行将维持外汇市场秩序。(完)

参看其他附件,请点选央行网站:(here)