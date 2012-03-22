〔台湾央行〕总裁指上半年物价尚稳,决议维持利率不变(更新版)

(新增细节及分析师评论)

* 维持利率不变,重贴现率维持在1.875%

* 上半年物价尚稳,仍须密切注意通膨走势

* 希望暑假前签订两岸货币清算机制

路透台北3月22日电---如市场预期,台湾央行周四维持利率不变,重贴现率维持在1.875%.针对蠢蠢欲动的通膨,央行总裁彭淮南指出,上半年物价表现还好,未来仍须密切注意通膨走势.

彭淮南并在理监事会议后记者会称,货币政策仍维持适度宽松基调.央行稍早指出,超额储蓄仍高,且物价相对稳定.利率续处低档,但实质利率仍高于多数国家.

"央行第一优先focus在物价,上半年物价还好."他说.

针对央行的利率决议,元大投顾协理王诚宏认为,央行若要升息,一定要连续两季看到领先指标持续高仰角向上,而且同时指标缓步回升.再来还要看消费者物价指数(CPI),特别是央行最在乎的核心CPI.

"预期下半年大家才会对升息有所预期,我们预期第四季升息的可能性比较高."王诚宏说.

央行稍早也在声明中指出,油价因中东局势不稳及投机炒作,有攀高之虞,未来仍须密切注意通膨走势.

至于市场关注的两岸货币清算机制进度,彭淮南则表示,希望暑假以前可以签订.

根据路透访查13家金融机构,所有金融机构一致认为台湾央行3月底利率将维持不变,是自去年9月起第三度维持重贴现率在1.875%的水位.这也是三年多以来的重贴现率高位.[ID:nST0441916](完)