(重温稿)〔台湾货币市场〕短率持稳,央行宣布利率不变料亦不动存单利率

* 央行维持指标利率不变,明日料亦不动存单发行率

* 市况平顺,拆借压力不大

* 累计超额准备再度转负,保守调度

记者 张雅菁

路透台北3月22日电---台湾银行间短期利率周四持稳,市况平顺,拆借压力不大;此外,央行季度会议宣布维持指标利率不变.市场预期央行将依循前例,明日将维持存单发行利率不变.

央行稍早公布第一季理监事会议决议维持利率不变,重贴现率维持在1.875%,这也是三年多以来的高位.央行并称,油价因中东局势不稳及投机炒作,有攀高之虞,未来仍须密切注意通膨走势.[ID:nST0443022]

银行调度人士表示,央行过去两季存单发行利率都跟着指标利率不动,而且央行拆进隔夜资金利率自去年10月底来一直维持在0.392%未调,连带令市场拆借利率与央行存单利率还有一大段距离,因此预期央行这次也不会再拉高存单利率.

对于今日市况,银行交易员表示,虽然银行间未闻太大的缺口压力,小进小出都还平顺,不过银行间累计超额准备短暂转正后周三再度转负,而且下周央行存单到期金额较少,不少银行还是倾向先保守以对.

"我已经搞不清楚市场是紧是松了...,但下周没什么存单到期,还是先不要乱动,"一本地银行人士称.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.401%,同上日%;区间在0.299-0.700%,亦同上日.

2-7天拆款利率在0.392-0.72%,上日在0.392-0.71%.

央行上一次调升例行存单发行利率系在2011年7月1日,调高30天期存单利率6基点,91天期7基点,182天期存单8基点,分别调升至目前的0.87%、0.93%及1.05%.TWCD=R

**短票利率低档上移**

短票方面,票券商指出,发行量不大,与银行间成交比重不高;短天期票主要以利率更低的拆款来支应即可,因此利率区间低档上移,并持续以高档0.85%的利率来吸引银行承作跨月交易,少量免保票可成交在0.86%.

今日银行间30天内短票利率主要成交在0.84-0.85%,上日在0.83-0.85%.

央行今日共发行891.5亿台币存单,相较存单到期金额718亿,存单发行余额增加173.5亿.[TW/MMTCN]周五央行存单到期565亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为负105亿台币;累计超额准备为负179亿台币,加计前期1%的超额准备为682亿台币.

**RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率平稳.投信和寿险资金供应不虞匮乏,加上市场大多认为中央银行于稍晚理监事会议中,将做出利率维持不变的决策,交易商到期续做意愿高,利率也持稳未变.

资金调度人士指出,近日市场钱多券少,且券商缺口不大,投信买券意愿积极,都得预先框券,其中又以非公债类特别抢手.不过,有交易商称,随着季底接近态度趋于谨慎,部份投信资金供应渐减,分配略见不均,惟目前还不至于影响调度.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.(完)