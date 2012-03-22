〔台湾央行〕维持利率不变,通膨隐忧最快第四季开启升息窗口(更新版2)

(新增细节和评论)

* 油电价格看升令央行密切关注

* 分析师认为最快第四季有望重启升息步伐

* 货币清算机制有望暑假间签署

记者 高洁如

路透台北3月22日---台湾央行周四宣布利率维持不变,符合市场预期.分析师认为,由于台湾有意调涨油、电价格,令央行密切关注通膨走势,央行下半年或有机会重新踏出升息步伐.

台湾政府有意调涨油、电价格.根据主计处的推估,油价若调涨一成,对通膨率的贡献度达0.37个百分点.而电价目前调升的计划虽尚未明朗,但这都令外界看升今年台湾的通膨率.

"去年风调雨顺,蔬菜水果的价格太低,基期很低,今年如果风调雨顺当然很好,但夏天有什么(天候)问题要注意它,"彭淮南说.

尽管如此,通膨忧虑仍然挥之不去.汇丰大中华总经分析师郭浩庄就说,中东情势加深对输入型通膨恐升高的疑虑、流动性相对宽松、出口前景趋于稳定...我们预期央行未来两季仍将维持利率不变,今年年底前重贴现率将(升息半码)来到2.00%."

彭淮南也表示,上半年的物价情势看来还好,而中央银行的政策考量第一优先还是着重在物价变化.此外,中国调低了经济成长率对台湾的影响也不小,尤其中国是新兴经济体中发展最快的,中国先前调低了经济成长率,对台湾的经济成长也有负面影响.

"可以说未来货币政策仍然维持适度宽松的基调,"彭淮南说.

台湾央行对通膨相当关切,并以迅速行动着称.它在2008年金融风暴发生以来,是首个宣布降息的亚洲国家;2010年也是首个宣布升息的亚洲央行.

主计处原本设定今年的CPI年增率是1.46%,但也表示,若是电和油的价格各调涨10%计,对CPI可分直接、以及间接影响,若两者价格各调升一成,对CPI年增率一年约贡献0.357和0.356个百分点.[ID:nST0504167]

另外,主计处先前亦曾表示,若国际油价OPEC由原设定的112.6美元/桶,涨升一成至每桶124美元,则台湾的经济成长率将再下修0.26个百分点,CPI年增率预料也将增加0.37个百分点.

台湾官方预测机构--主计总处预估,今年的经济成长率是3.85%,较去年的4.04%走缓.不过主计处表示,若是中国的经济成长率由原先估计的8%下行至先前官方调降的7.5%,则台湾今年的经济成长率将走低0.3个百分点.[ID:nST0509779]

根据路透所做的调查显示.今年全年国内生产总值(GDP)成长率中值为3.2%,同时逐季攀升.TWGDP1

亚洲各国央行动态方面,包括印度、马来西亚、印尼、南韩、和澳洲纷纷宣布利率维持不变,但菲律宾央行则是降息.[ID:nSB1301998])

**货币清算机制有望暑假间签署**

此外,针对本地银行多所关切的两岸货币清算机制,彭淮南首度有较为明确的表示.

"两岸货币清算机制进行的很顺利,希望暑假时可以签订,"彭淮南说.他也表示,两岸货币清算机制已排上议程.

他也表示,台湾和中国大陆应会在两岸签订了货币清算机制之后,才会考虑货币互换(SWAP)的问题.他说,先前两岸也针对此问题做过沟通,主要因为两岸的央行都有高额的外汇存底,签货币互换也是"名目意义"大于"实质".

中国总理温家宝周三在中国"两会"闭幕后举行的中外记者会上表示,在本届政府的最后一年要加快与台湾在两岸经济合作架构协议(ECFA)的后续谈判,两岸的金融合作会有进一步的发展.[ID:nST0440256]

只不过,针对本地金融业出现一些声音,希望加速国内金融业务分行(DBU)可以先开放承做人民币业务,甚至是在两岸签订货币清算协定之前,彭淮南不表赞同.

"这种做法不利台湾金融业务的发展,"他也表示,当然业者希望能快点做这个业务,不过长期来看台湾本地金融业者是得不偿失的.

台湾金管会去年第三季事先开放了海外金融业务分行(OBU)承做人民币存、放款业务,其背后的人民币清算问题,银行的多和香港分行共享额度、与中银香港结算.(完)