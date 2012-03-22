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亚洲 | 2012年 3月 23日 星期五 06:44 BJT

《日本重要政经日程》--3月23日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月22日(四)

2350 - 一周资本流动数据

3月23日(五)

-- - 内阁会议,随后财务大臣安住淳召开记者会

0120 - 三个月期贴现国库券标售

0340 - 民主党税调会长藤井裕久就日本经济、财政发表演讲

0500 - Tokyo Gas就2012/13年度煤气供需计画举行简报会

0600 - 日本铁钢连盟会长例行记者会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 王兴亚

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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