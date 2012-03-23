〔金砖国家〕3月22日股汇市收盘纵览

路透3月23日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月22日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.67%,报1,040.58点.

中国股市:沪综指缩量小幅收跌,稍早公布的3月汇丰PMI初值显示中国制造业连续五个月萎缩且幅度加剧,令大盘承压走低.分析师预计,短线股指将不脱半年线(2,365点附近)至2,400点的区间震荡.沪综指.SSEC收报2,375.77点,跌2.423点或0.1%.上海A股成交金额767.24亿元人民币,较前日萎缩近两成[.SSCN]

香港股市:一举结束了连续四日的跌势,因消费类股坚挺,盖过中国经济放缓忧虑增强所引发的下行压力.恒生指数.HSI收盘升0.22%至20,901.56点.恒生国企指数.HSCE收低0.08%至10,767.49点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS在持坚的中间价支撑下大幅收升,创近三个月最大单日涨幅.收市前半小时内出现快速冲高并上破6.30关口.交易员指出,尾盘的异动与结汇客盘关系不大,或是受美元主动卖盘推动.人民币兑美元收报6.2997,较上日收盘价6.3229上涨0.37%.[CNY/CN][ID:nSB1449236]

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印度股市:跌逾2%,创2月底以来最大单日跌幅,因全球风险意识高涨,引发外资抛盘疑虑.指标BSE指数.BSESN下跌2.3%或405.24点,收报17,196.47点.[.BO]

印度汇市:印度卢比一度跌至逾两个月来低位,此前中国和欧元区公布的制造业数据疲弱,打击风险需求,但印度央行疑似进场卖美元,令本币脱离日低.印度卢比兑美元INR=D2报51.17/18,稍早曾低见51.28,为1月16日以来低位.周三收报50.66/67.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,653.80点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS下跌1.93%至878.15点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.69%至29.4725;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.44%,报38.8100.

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巴西股市:拉丁美洲股市尾随全球市场下挫,因在中国和欧洲公布疲弱经济数据后,全球放缓的疑虑升温.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP连跌三天,跌至14日简单移动平均线下方.该指数收低1.54%至65,828.19点.[ID:nL1E8EM9OO]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY下滑0.18%至1.8207,连四天下跌.中国制造业表现下滑,致使雷亚尔贬至1月9日以来最低收位.[ID:nL1E8EM9CF]

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南非股市:连三个交易日收低,因对中国增长疑虑打及矿业股,且零售股Shoprite(SHPJ.J)宣布将发新股和可转债后股价下挫.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌1.09%至29,697.66点.综合指数.JALSH跌近1%,报33,550.89点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元延续跌势,部分是受升息预期降低的打压,且全球经济的疑虑重燃,使多种商品货币走疲.1546GMT报7.7220,下跌0.95%.[ZAR/](完)