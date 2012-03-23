〔欧洲金融〕可望由民间部门设立一欧洲信评机构--荷兰财长

路透阿姆斯特丹3月22日电---荷兰财长Jan Kees de Jager周四指出,将由民间部门设立一个欧洲的信用评等机构.可望成为穆迪、标准普尔和惠誉的竞争者.

欧洲的政治人士曾抨击主要信评机构未示警2008年的信贷危机,及过去半年调降欧盟主权债评等搅乱市场.目前的主要信评机构都出身于美国.

"我已听说成立一个欧洲信评机构的计画.一家欧洲的谘询机构和其他人正在着手."De Jager告诉国会.

"我们不赞成设立一个公共部门的评等机构.公共部门干涉主权评等的风险太大.由市场成立一个欧洲评等机构已经是有可能的.原则上,我对此持正面看法."(完)