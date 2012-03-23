《台湾报摘》--工商时报3月23日

* 头版头条:

--大陆与欧洲制造业景气同步向下沉沦.汇丰周四公布的大陆3月制造业采购经理人指数(PMI)初值连续五个月未站上50景气分界点;欧元区则下探三个月最低.担忧景气冷却,美股道琼与那斯达克指数周四开盘下挫0.5%.英国股市滑落0.8%,德国与法国股市更重挫1.5%.

* 其他:

--大陆今年4月1日起将取消32寸以上液晶面板的优惠关税,恢复5%税率.此举不但将提高台厂面板的出口成本,也让两岸经济合作架构协议(ECFA)的免关税谈判势在必行,以应对未来大陆与韩国FTA(自由贸易协定)免关税协定.

--中国国民党荣誉主席吴伯雄昨日与中共中央总书记胡锦涛会面.吴伯雄提出,台湾现在推动两岸关系的依据是"两岸人民关系条例",这是以"一国两区"概念作为法理基础.他并强调,两岸并非国与国的关系,而是特殊关系.

--南科(2408.TW)营运又有新动作.该公司日前将旗下八寸厂独立成胜普电子,成为100%转投资子公司,期望在分割独立下有更灵活的接单运作.另外南科董事会通过以38亿股为上限的私募现增案,预计在今年股东会上通过.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 张喜良

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