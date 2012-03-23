《全球主要国家债券发行预告》--3月23日-3月30日

路透3月23日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
3/23 英国 国库券
3/23 0120 日本 三个月期贴现国库券
3/23 意大利 CTZ和BTPei债券
3/26 0600 德国 30亿欧元 2013年3月27日到期的12个月期Bubill债券
3/26 法国 BTF债券
3/26 1530 美国 13及26周期国库券
3/27 意大利 CTZ和BTPei债券
3/27 西班牙 三个月和六个月期国库券
3/27 1530 美国 四周期国库券
3/27 1700 美国 两年期公债
3/27 日本 债券标售以增强流动性
3/27 加拿大 至少60亿加元 2012年7月5日到期的98天期国库券
3/27 加拿大 至少22.5亿加元 2012年9月13日到期的168天期国库券
3/27 加拿大 至少22.5亿加元 2013年3月14日到期的350天期国库券
3/28 意大利 2012年9月28日到期的182天期六个月BOT债券
3/28 1700 美国 五年期公债
3/29 意大利 中长天期债券
3/29 1700 美国 七年期公债
3/29 0130 日本 两年期公债
3/30 英国 国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 王兴亚
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