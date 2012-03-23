《全球重要经济事件一览表》--3月23日-3月30日

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3月23日(五)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克为美联储的研究会议致开幕词.会议主题为"中央银行:危机前、危机时与危机后"(1745).

东京--日本内阁会议.会后并由财务大臣安住淳举行记者会.

香港--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第15届亚洲投资会议发表演说(0100).

芬兰萨利色尔卡--芬兰总理卡泰宁和芬兰欧洲事务和外贸部长Alexander Stubb主持经济事务会议,会议主题是如何让欧盟经济重归正轨.欧洲央行执委亚斯穆森,世界贸易组织总干事拉米,欧盟经济暨货币事务执委雷恩,拉脱维亚总理Valdis Dombrovskis,西班牙欧盟事务国务秘书Inigo Mendez de Vigo出席(至3月25日).

苏黎世--瑞士央行公布季度公报(货币政策报告--商业循环趋势).

伦敦--英国央行公布3月16日金融政策委员会会议记录.

日内瓦--世界贸易组织 (WTO)争端解决机构(DSB)会议.

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼为一次会议作总结发言(1130).

西班牙马拉加--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在马拉加大学主办的竞争力论坛中发表演说.(1730)

纽约州Armonk--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在哈佛欧美专题座谈会中发表演说(1550).

华盛顿--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特为乔治城大学学生发表演讲,内容为职场生涯及美联储.(1830)

3月24日(六)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦在美国联邦储备理事会(FED)的会议"中央银行:危机前、危机时与危机后"中,主持小组讨论(2030).

3月25日(日)

西雅图--美国旧金山联邦储备银行共同主办"2012年全国机构间社区再投资会议(至3月28日)",出席者包括美联储理事杜克.

3月26日(一)

巴黎--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟出席全球互助中心举办的会议(1100).

维吉尼亚州阿灵顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克获邀参加全国企业经济协会2012年经济政策会议,以"美联储的观点"为题发表演说(1200).美国国会预算办公室主任埃曼杜夫以"财政政策选择"发表演说(1245).英国央行货币政策委员会委员迈尔斯出席"长期债务中最合适的货币政策"的讨论会(2045).

3月27日(二)

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在摩根士丹利全球宏观投资会议中发表演说.

伦敦--英国央行公布2012年第一季公报.

伦敦--美国联邦储备理事会(FED)波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在全国经济社会研究所发表演讲.

布拉迪斯拉发--欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)发布新的斯洛伐克经济前景,以及评论目前局势和欧元区的议题.(1100)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)的贸易、债务及金融工作小组会议.(至3月28日)

布拉格--挪威央行总裁奥尔森在捷克央行20周年纪念日发表演讲.

布鲁塞尔--经济合作暨发展组织(OECD)推出"经济调查:欧元区2012".

华盛顿--美国白宫经济顾问委员会主席克鲁格在全国企业经济协会2012年经济政策会议的早餐会中发表演说.(1200)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克以"金融危机与大萧条"为题,在乔治华盛顿大学商学院发表演说.(1645)

路易斯安那州Choudrant--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在达拉斯联储赞助的社区论坛中,以"美联储的运作及最新经济信息"为题发表演说.(1720)

3月28日(三)

密苏里州圣路易--美国联邦储备理事会(FED)圣路易斯联邦储备银行公布总裁布拉德参加北京"全球货币政策制定:中国与美国"会议时,他在未对新闻界公开活动中的谈话.(0100)

悉尼--澳洲央行公布金融稳定检讨.(0030)

华沙--经济合作暨发展组织启动波兰经济调查.

3月29日(四)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克向乔治华盛顿大学商学院本科生发表第四个演讲,题为"金融危机的余波"(1645).

金边--东盟财政部和央行副部级官员会议(AFDM+3),东盟央行总裁会议(ACGM)和东盟财长会议.

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)经济展望报告的期中评估.

伦敦--英国央行公布2012年3月货币和金融统计数据.

渥太华--加拿大政府公布联邦预算案.

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在商业俱乐部小组讨论会上发表有关全球经济的演讲,题为"欧洲经济危机和如何影响我们."(1615).

特拉华州威尔明顿--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在威尔明顿扶轮社发表经济前景的演讲(1700).

北卡罗来纳州夏洛特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在北卡罗来纳大学法学院银行研究所发表演讲(2245).

5月30日(五)

哥本哈根--欧元集团会议.

哥本哈根--欧洲经济暨财政事务理事会非正式会议.(至3月31日)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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