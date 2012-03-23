〔两岸关系〕国共"胡吴"会吴伯雄提"一国两区",燃两岸政治对话想像

路透台北3月23日电---中国国家主席胡锦涛与台湾执政的国民党荣誉主席吴伯雄,上日在北京会面.吴伯雄在会面中首度提出法理的"一国两区"概念,指两岸不是国与国关系,而是特殊关系.此举为台湾是否想推进两岸进一步的政治对话留下想像空间.

国民党上日晚间发出的新闻稿指出,吴伯雄在致辞时主动提及,台湾现行推动的两岸关系是依据"两岸人民关系条例",而这是以"一国两区"概念做为法理的基础,处理两岸事务的部门是大陆委员会,而非外交部,这就足以说明两岸并非国与国的关系,而是特殊关系.

中国新华社发出的报导,可见胡锦涛对此间接回应.胡锦涛首先重申"一个中国"框架,称两岸虽然还没有统一,但中国领土和主权没有分裂,大陆和台湾同属一个中国的事实没有改变.不过他也说,"确认这一事实,符合两岸现行规定,应该是双方都可以做到的."

吴伯雄虽然也强调两岸对"一个中国"的内容表述有差异,对于"异"的部分要正视现实.不过这是他五度访中举行国共论坛以来,首度主动抛出"一国两区"论,引起外界高度关注.

对于外界质疑此举是否代表台湾总统马英九的意志,台湾本地中国时报引述吴伯雄称,他所说的每句话都得到马主席(国民党主席马英九)的授权,他只是"受人之托",忠人之事",完成任务.

台湾反对党民进党随即批评吴伯雄的论点根本是配合中国主张的"一国两制",背离主流民意.

不过民进党在今年1月于总统大选败选后,党内已产生中国路线之争,在5月选出新任主席后,中国路线将是该党的首要议题.

此外,台湾候任副总统吴敦义于4月1日将赴中国海南的博鳌论坛,并与中国国务院副总理李克强见面.外界预料,两人或将再度为两岸未来四年的发展定调,并为是否能超越经贸范畴,触及有意义的政治对话指出方向.(完)