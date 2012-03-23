〔基金产业〕美国股票基金流入放缓,货币市场基金资金外流--理柏

美国债市：10年期公债收益率挫至五周低点，跟随欧债收益率跌势
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
路透纽约3月22日电---汤森路透旗下理柏(Lipper)的数据周四显示,3月21日止当周,美国股票基金新流入资金大幅放缓;同时,货币市场基金大举遭抛售,显示企业为了缴税冻结现金.
报告当周的美股指标标普500指数.SPX上涨0.62%,并在3月19日触及四年高位之后稍微回落.
整体来说,美国股票共同基金净流入仅有2.82亿美元.不计入上市交易基金(ETF),股市基金净流入增加至7.29亿美元,显示散户正追逐回报.
未计入ETF的美国国内股票基金,净流入接近10亿美元;非国内的股票基金流出2.61亿美元.
货币市场共同基金连续第四周录得净流出,净赎回达167亿美元,是1月25日止当周以来最大规模.
"其中大多数是因为企业需支付的税务,企业多利用货币市场基金做为现金管理的工具."理柏分析师Lemieux说.
应税债券基金持续良好表现,吸引了31亿美元,为连续第14周录得净流入.免税债券共同基金连续第六周吸引到新资金,尽管只有寥寥的8,850万美元,资金流入规模较一周前缩减了87%.(完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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