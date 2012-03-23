〔基金产业〕美国股票基金流入放缓,货币市场基金资金外流--理柏

报告当周的美股指标标普500指数.SPX上涨0.62%,并在3月19日触及四年高位之后稍微回落.

整体来说,美国股票共同基金净流入仅有2.82亿美元.不计入上市交易基金(ETF),股市基金净流入增加至7.29亿美元,显示散户正追逐回报.

未计入ETF的美国国内股票基金,净流入接近10亿美元;非国内的股票基金流出2.61亿美元.

"其中大多数是因为企业需支付的税务,企业多利用货币市场基金做为现金管理的工具."理柏分析师Lemieux说.

应税债券基金持续良好表现,吸引了31亿美元,为连续第14周录得净流入.免税债券共同基金连续第六周吸引到新资金,尽管只有寥寥的8,850万美元,资金流入规模较一周前缩减了87%.(完)