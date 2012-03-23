〔美国经济〕家庭负债状况将损及经济复苏--美联储前分析师

路透华盛顿3月22日--据美国联邦储备理事会(FED)前分析师Karen Dynan新的研究发现,由于许多消费者在偿还债务上进展不大,因此美国经济复苏在未来数年仍将低迷.

Karen Dynan认为,降低债务(即分析师所谓的解除杠杆)的进程过于迟缓,无法为经济更快速回升奠定基石;她目前为布鲁金斯学会的研究员.

"负债最严重的家庭在修补其资产负债表上进展相当有限,这意味着他们在未来一段时日内的消费状况可能疲弱,"Dynan在报告中指出.

Dynan表示,尤其是约有14%美国民众需要降低负债的金额,约相当于逾一年的税前收入,这代表着他们必须大幅缩减开支.

"如果这波解除杠杆是单凭储蓄来完成,则可能意味着不容忽视的小部份家庭在多年内大举削减消费,"她写道.

在2010年夏季经济复苏进入第二年时,美国个人储蓄率曾攀高至5.8%,但随后降至4.6%.本月稍早发布的数据显示,美国家庭在2011年末债务增加,为三年半以来首见.(完)