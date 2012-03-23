〔台湾债市〕10年债殖利率收低,央行声明无意外令交易商心中大石落地

路透台北3月23日电---台湾10年公债101/5殖利率周五收低.央行上日利率决策会后声明没有意外,交易商厘清不确定性,加以筹码十分稳定,带动该券殖利率持续微幅向下修正.不过缺乏追价力道,区间盘没有大变化.

此外,因应季底作帐需求,今日起寿险及银行陆续购入流动性较差的冷门券,尽管成交量不大,盘面难得一见成群的成交报价,呈现市况热络的假象.

展望下周,交易商认为五年券的增额发行可望为清淡市况注入一些活力.料发行前交易利率将在1.0%附近开出,并分流目前10年券每日约300亿台币的成交量.

"央行看起来未来一至两季都不会升息,加上本地银行资金充沛,利率不太会反弹."一外资银行交易员称.

台湾央行周四宣布利率维持不变,符合市场预期.分析师认为,由于台湾有意调涨油、电价格,令央行密切关注通膨走势,央行下半年或有机会重新踏出升息步伐.[ID:nST0443722]

美国公债价格周四上涨,扳回近期一些跌幅,中国和欧元区内两大经济体制造业下滑,引发对避险资产的需求并打压股市,因市场担心全球经济增长正在放缓.指标10年期公债US10YT=RR价格涨6/32,收益率从周三尾盘的2.30%降至2.28%.30年期公债US30YT=RR价格升10/32,收益率从周三尾盘的3.39%降至3.37%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO -0.85 0.9950 0.9947-1.0000 5.5

10 101/5 A01105=TWO -0.68 1.2820 1.2805-1.2865 300.5

交易商认为,央行声明及发债计划均公布后,10年券将回归筹码主导的盘势,加上此前在1.29-1.30%履测不过,即使下周美债因经济数据亮丽再有一波殖利率走高,台债恐怕也只有脱钩处理,难以随之起舞.

"美债如果有行情,台债就是开盘稍微动一下,之后就不再动了."一本地证券商交易员说.

即使台债市场缺乏大的变化,但交易商仍旧关心油、电双涨带动的通膨效应.他们认为,物价指数仍是利率变动的重要因素,政府若决定在5-6月间让油电价格起涨,市场在第二季起仍会提前反应,可望成为下一波的观察重点.

短期没有特别因素影响,交易商料10年券下周仍在1.25-1.30%的大区间内来回,五年增额发行新券则在1.0%上下1-2个基点先行测试.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.7150

10 101/5 A01105=TWO 1.2820

5 101/1 A01101=TWO 0.9950

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)