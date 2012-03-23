《外汇动态》日本保证金交易商增加澳元兑日圆多仓

一如其所坚持的逆势操作手法,这些散户投资者在当日扩大卖出日圆.由于澳元之类的风险货币因全球经济疑虑下跌,促使日圆全线上涨.日本散户保证金交易商在日圆兑美元及其他七种货币的净空头周四上升约500亿日圆,至2,817亿日圆,是一个月以来的最高.(完)