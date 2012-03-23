〔投行观点〕摩根士丹利调升台湾中信金评等至加码,因两岸关系稳定

路透台北3月23日---摩根士丹利周五将台湾主要金控--中信金控(2891.TW)的评等由中立(Equal-weight)升至加码(Overweight),目标价也由20.70台币升至22.80台币.因稳定的两岸关系将令消费者信心提升.

中信金旗下的中国信托上海分行,也将于27日开业,并于4月11日在上海市举办开幕活动,首任行长将由中国信托东北亚区法金事业总处总处长杨铭祥担任.

摩根士丹利在报告中指出,随着台湾总统马英九获得连任及两岸政策稳定,台湾消费者信心可能提高的预期升温,而中信银为摩根士丹利研究涵盖银行股中信用卡及财富管理业务最大的个股,中信银将站在较佳位置掌握台湾消费成长的利基.

摩根士丹利分析,中信金股价去年以及今年以来表现分别不如大盘达9%、12%后,风险报酬率已经改善,且中信金站在较佳位置掌握成长机会,并有能力承受艰困的经济环境.

中国信托于2003年1月在北京成立代表处,至今年3月上海分行获准开业,期间历时长达9年,中国信托的海外分支机构也扩增为67处.

中国国家主席胡锦涛与台湾执政的国民党荣誉主席吴伯雄,昨日在北京会面.吴伯雄在会面中首度提出法理的"一国两区"概念,指两岸不是国与国关系,而是特殊关系.此举为台湾是否想推进两岸进一步的政治对话留下想像空间.[ID:nST0443826]

本地时间11:52,中信金股价上涨0.51%报19.6台币;大盘加权股价指数.TWII则微跌0.06%.(完)

--记者 詹静宜;审校 董永年/林高丽

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