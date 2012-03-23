《台湾债市专栏》丰沛资金与筹码增加相互拉锯,第二季料不脱区间整理

(本文作者为路透中文特约撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

* 台债殖利率呈现资金行情与经济转佳的多空对峙

* 企业提高今年公司债预定发行金额,可挑选标的更多样

* 需关注美国第二季后经济数据,才能更确定经济是否复苏

撰稿人 瞿玉娟

自2月份ECB扩大第二轮LTRO金额至5,295亿欧元，加上希腊换债协议达成共识，欧债危机对金融市场影响已远离。在美国，公布的经济数据皆较市场预期为佳，失业率下滑至8.3%，超出许多经济学家的预期，而ISM指数则令人激赏的维持高档，使上周美债殖利率大幅弹升近40bp。自年初以来，受资金行情堆砌的台债多头，亦因美债殖利率大弹而蒙受压力。

**资金并未撤出台湾，台债殖利率上档有撑**

FOMC会后声明虽未释出更多量化宽松政策且承认经济走强市况，美债大幅走扬使台债空方有所依靠，台10年债在上周自1.2543%低档弹升至1.299%，使市场交易商多所震惊。然而，笔者观察近期台币汇率并未大幅贬值，且外汇成交量亦无重大波动，显示外资并未大幅撤出台湾流回美国。过去笔者观察外汇市场与台债关联，当外资大幅汇入往往有利台债多头续行，反之外资撤出则易使台债殖利率大幅走扬；因此外汇市场无重大波动下，笔者认为当前台债殖利率可谓资金行情与经济展望转佳的多空力道对峙，依照过去经验，因台债仍属浅碟市场，即便经济数据好转，在资金充沛下短线上对台债殖利率仍可获得支撑。

然笔者认为，自本波外资大举汇入所诱发的资金行情，并未如先前几波来的强烈，如台币汇率在2010年FED推出QE2政策时，自32.133兑1美元价位迅速攀升至2011年中的28.609，升值幅度高达10.96%；然而，本波台币汇率在去年9月于30.485后一路走升，至近期29.541，升值幅度不若前波热钱猛烈。再者，由于利率持续位居低档，诱发许多企业法人提高今年预定公司债发行金额，如中油先前表示将预计于今年分两次发行共350亿元公司债，亦预计于第二季进行定价，且过往发债客户如台电、台塑集团、远东集团等公司，董事会通过额度也较往年提高，使第二季买盘可挑选标的较过去更多样化，有效消化买盘补券资金。且笔者观察自96年以来台债殖利率的全年走势，不论因税款缴库造成资金压力，或天气因素使通膨上扬，台债殖利率在第二季往往有走扬压力的季节性因素，在在限缩短线上台债殖利率追多空间。

**FOMC承认经济走强事实，然好转速度仍未达FED期望水准**

3月份FOMC会后声明稿措词对经济下滑风险的描述，将1月份「紧张的金融市场使经济有显着的下滑风险」改成「金融市场带给经济下滑风险的压力已有减缓」；而在就业市场情况，FED亦表示近几个月来失业率有明显下降，显示FED亦承认美国就业市场已有所改善。此外，在1月份的会后声明稿中，FED指出虽家庭支出持续增长但企业投资减速，但在3月份的会后声明稿，FED对企业投资的看法已转成持续增长，显示美国消费力道仍持续成长外，企业投资亦开始改善。由于FED对经济情况展望乐观，且并未释出更多宽松货币政策的讯息，使市场气氛顿时改观。国际美元指数在FED会后自80.565回跌至79.404，显示美元避险需求逐步降温，也让美债殖利率自2.10%弹升至2.37%。

虽FED承认经济情况乐观，但笔者认为，此份经济数据的复苏动能仍未达到其心中设定目标。虽然就业报告显示失业率已自去年10月的8.9%下滑0.6%至8.3%，然而其与FED主席柏南克心中理想5%~6%的失业率目标仍有很大一段距离。

此外，虽目前经济数据表现较预期为佳，然而，若翻开美国经济数据历史资料，可发现2007年美国开始爆发次贷风暴后，失业率即在2008年第二季开始走扬。2008年4月，美国经济情况恶化，但失业率尚维持在5%水准。然而，美国经济情况恶化，失业率在2008年下半年明显大幅走扬，至2008年底美国失业率已攀升至7.3%，隔年10月份失业率甚至触及10.0%新高点。

美国就业市场签约习惯使然，失业率往往会在年底至年初的冬季上扬，然而金融风暴使美国失业人口在2007年至2009年持续两年间一路走升。美国公布失业率数字为经季节调整过后数字，在金融海啸期间上升的失业人口，可能让统计公式误认为常态。因此笔者认为，近几个月公布的经济数据虽表现亮眼，然而投资人仍需关注第二季过后公布的经济数据，对后续经济是否真实复苏才能更有定调。

**通膨蠢动但无立即风险，央行维持利率不变以观察后续走势**

本次央行理监事会决议维持利率不变，虽国内通膨压力有上升之虞，然而理监事会后声明特地指出国内实质利率较多数国家为高，笔者判断央行对国内物价上扬存有戒心，然而尚无影响其货币政策压力。此外，央行提到新兴经济体中国的经济减缓风险提高，对国内经济成长压力加大，都使央行货币政策维持适度宽松以静观后续国内外经济金融环境之变化。

笔者认为经济转趋乐观下，且第二季发债筹码增多，加上过往台债在第二季的季节性因素皆使台债殖利率承受压力。但因金融风暴引发美国经济数据统计上的误差，笔者认为近期经济好转情况仍须第二季的经济数据验证，因此台债殖利率终将于区间震荡整理。(完)

(本文作者为元富证券副总经理)