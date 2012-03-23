〔投行观点〕摩根大通估台湾明年首季升息,较原估明年第三季提前

路透台北3月23日电---台湾央行周四宣布利率不变后,摩根大通证券最新报告对央行升息时间点的预期提前到明年第一季,原为明年第三季;摩根士丹利证券和高盛证券则预期至今年底央行都将维持利率不变.

摩根大通证券分析,台湾CPI年增率将可望在今年上半年保持温和,并在下半年稳定上扬.此外,并预估今年经济成长率第一季、第二季的季调后年率(saar)分别为3.3%、4.8%,且下半年成长动能将明显走扬.

随着经济成长趋势趋稳及通膨走高,摩根大通证券预期台湾央行将从明年第一季起开始逐步调高利率,预期升息时间点将由明年第三季提前至明年第一季.

高盛证券则在周四稍晚表示,随着外在环境改善使得台湾经济逐步复苏,预期台湾央行今年接下来三季皆将维持利率不变,同时近期油价大幅提高已增加通膨展望的上升风险,这将提高今年下半年货币政策朝向紧缩的可能性.

布兰特原油周五持稳在每桶123美元上方;西方加紧制裁伊朗之际,伊朗供油可能减少,加上报导称国际能源署没有计画释出战略储油,这些因素均支撑了油价.不过中国及欧洲公布疲弱的制造业数据拖累了油价.[ID:nST0444060]

摩根士丹利证券认为,台湾经济去年第三季、第四季已连续出现两季负成长,已发生技术性衰退,然而由于台湾利率已低于中性水准,且流动性仍充沛,台湾央行已没有空间再调降利率,预期台湾在未来两季货币情势仍将维持宽松,并预期台湾央行今年底前利率都将维持不变在1.875%.

惟高盛与摩根士丹利证券并未明指央行的升息时点可能落在何时.

台湾央行昨天召开今年第一季理监事会议决议维持利率不变,重贴现率维持在1.875%,这也是三年多以来的利率高位.[ID:nSB1449568](完)