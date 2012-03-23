〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收跌,台股收红及出口商抛盘给予支撑

路透台北3月23日电---台币兑美元TWD=TP周五微幅收跌1.1分,全球经济放缓忧虑令多数非美货币走弱,但台股走势有撑及出口商持续逢高抛汇,和缓台币贬值压力.

台湾央行周四如预期宣布利率不变,分析师认为,由于台湾有意调涨油、电价格,令央行密切关注通膨走势,下半年或有机会重新踏出升息步伐.[ID:nST0443722]市场人士表示,因油电调涨细节尚未出炉,对经济冲击仍有待评估,短线央行应会力求维持汇市稳定.

交易商指出,受到韩元疲弱走势拖累,今日外商银行买汇力道偏强,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场也同步回补美元,惟于汇价29.55元附近,出口商抛汇意愿强烈,且台股表现优于大部分区域股市,外资汇出力道有限,令盘势再度陷入停滞.

"汇出力道没有很强,让盘面很narrow(狭窄)...(美元/台币)跟随国际美元慢慢往上,"一位本地银行交易人士称.

不过,汇银人士也表示,随着时间接近月底及季底,一旦美元走强,料将吸引不少出口商进场抛汇,给予台币一定支撑;台币/美元或在29.6元找到第一支撑位,若突破则再看29.65-29.70元间.

他们指出,台币下周一交投先看29.50-29.60元间,将随台股及国际美元震荡,市场静待更多消息指引.

台币兑美元周五收在29.585元,较前一周贬值2.3分,或0.08%;累计今年以来台币已升逾2.38%,因此前热钱回流亚洲市场.

台湾股市周五收盘上涨0.21%,至8,076.61点;外资及陆资在台股买超33.43亿台币,为连续第三日买超,上交易日为买超64.86亿.[ID:nST0444070]

韩元KRW=周五触及两个月低点,多数亚洲新兴货币本周料都收低,下周可能还将下行,因对全球经济成长的担忧促使投资者规避风险资产.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.585 29.574 29.430-29.599 29.590 7.63 6.25

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.570 29.550 29.545-29.570 29.570 2.97 2.73

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.010/0.020 0.000/0.010

美元/台币六个月期 -0.120/-0.100 -0.140/-0.120

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