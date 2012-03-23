〔台湾货币市场〕短率尚可持稳,下周逢月底暨季底料令资金趋紧(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 周五资金需求较高,且调度心态度保守

* 下周存单到期少,月底暨季底因素料令趋紧

* 短票不排除逐步朝0.87%上方测试

记者 张雅菁

路透台北3月23日电---台湾银行间短期利率周五尚可持稳,逢周五资金需求较高,加以下周存单到期较少令银行间心态保守,使得今天欲拆入相对感觉没那么松;下周遇月底暨季度,预期资金趋紧难免.

银行交易员表示,今日上日欲拆借的同业较多,略有分配不均且心态度保守的情况,但市场上整体短钱供给仍属充裕;不过,下周央行存单到期不及3,000亿台币,但又逢季度资金需求高峰,短钱供需情况料将偏向紧俏,利率或将微幅上测.

"下周会紧一点,没什么存单到,又是季底...,但利率上来可能小小的,"一金控银行人士称.

市场人士也指出,虽然进入提存期下旬,整体累计超额准备仍呈负数,但其实目前银行间准备金大致呈小正小负的情况,整体市况并不至紧张局面,而且期底最后四天存单到期约7600亿,这旬应该还是可以回补过关.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.399%,上日在0.401%;区间在0.299-0.700%,同上日.

2-7天拆款利率在0.392-0.70%,上日在0.392-0.72%.

**短票利率朝上档测试**

短票方面,票券商指出,今日银行间买票还不到消极程度,但在市场保守气氛下,上门多会试图拉高利率,跨月交易几朝0.85%靠拢,月内则在0.84%且成交比重下降.

对于下周市况,银行间料买票趋于保守,但若发票量不暴冲,料仍可支应;不过下周五季底当天,资金紧张情况难免,不排除利率逐步朝0.87%上方测试.

今日银行间30天内短票利率主要成交在0.84-0.85%,同上日.免保票有零星成交在0.86%.

今日央行共发行749亿台币存单,相较存单到期金额565亿,存单发行余额增加184亿.[TW/MMTCN]本周发行余额累计净增300.8亿台币,上周净增280.5亿台币.

下周央行存单到期共2,944.5亿台币,依序为周一703亿、周二92亿、周三140亿、周四95亿、周五1,914.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为53亿台币;累计超额准备为负2亿台币,加计前期1%的超额准备为859亿台币.

**RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率持平,市场资金供应不虞匮乏,调度相当顺畅;展望下周,受月底、季底效应影响,预料场上资金需求逐步增加,调度将渐趋保守.

不过,资金调度人士表示,尽管一般企业、投信等将因作帐需求有赎回压力,但以目前宽裕的资金状况,加之交易商多提前分散资金落点,届时市况应不至于太过紧张,预料成交利率也是在既有区间微幅波动.

今日公债附买回月内及跨月的主要成交利率均落在0.72-0.74%间. (完)