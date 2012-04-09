〔台股业绩〕联电3月营收较上年同期衰退14.6%,第一季则减15.5%

国际油市：油价上涨因供应过剩担忧缓解，但美国产量增加抑制涨幅
路透新加坡2月27日 - 布兰特原油价格周一小幅上涨，料将录得七个交易日内的第五日上涨，因对全球供应过剩的担忧似乎缓解，但美国石油产量增加抑制涨幅。
路透台北4月9日电---全球第二大晶圆代工厂商--台湾联电(2303.TW)周一公布,3月营收为81.9亿台币,较上年同期衰退14.6%;累计第一季共237.65亿台币,较上年同期衰退15.5%. 联电先前对第一季展望为预估出货可较上季微幅增加.但平均售价约下滑约5%、产能利用率约67-69%,至于营业利益率约1-3%.[ID:nST0504761] 联电今日收低1.07%,报13.85台币;大盘加权股价指数.TWII则跌1.37%. 其最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月(%) 较上年同期(%) 2012年 3月 81.91 +8.9 -14.6 2012年 2月 75.23 -6.6 -16.5 2012年 1月 80.51 -0.7 -15.5 (完) 参看相关细节,可点选联电网站,网址为(here) 参看联电相关新闻,请点选[2303.TW-CMN];台股业绩请点选[TW-RES-CMN] --记者 董永年; 审校 黄凯
路透新加坡2月27日 - 布兰特原油价格周一小幅上涨，料将录得七个交易日内的第五日上涨，因对全球供应过剩的担忧似乎缓解，但美国石油产量增加抑制涨幅。
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路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI