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货币新闻 | 2012年 4月 9日 星期一 14:13 BJT

〔台股业绩〕联电3月营收较上年同期衰退14.6%,第一季则减15.5%

路透台北4月9日电---全球第二大晶圆代工厂商--台湾联电(2303.TW)周一公布,3月营收为81.9亿台币,较上年同期衰退14.6%;累计第一季共237.65亿台币,较上年同期衰退15.5%. 联电先前对第一季展望为预估出货可较上季微幅增加.但平均售价约下滑约5%、产能利用率约67-69%,至于营业利益率约1-3%.[ID:nST0504761] 联电今日收低1.07%,报13.85台币;大盘加权股价指数.TWII则跌1.37%. 其最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月(%) 较上年同期(%) 2012年 3月 81.91 +8.9 -14.6 2012年 2月 75.23 -6.6 -16.5 2012年 1月 80.51 -0.7 -15.5 (完) 参看相关细节,可点选联电网站,网址为(here) 参看联电相关新闻,请点选[2303.TW-CMN];台股业绩请点选[TW-RES-CMN] --记者 董永年; 审校 黄凯

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