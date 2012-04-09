〔台股业绩〕联电3月营收较上年同期衰退14.6%,第一季则减15.5%

国际油市：油价上涨因供应过剩担忧缓解，但美国产量增加抑制涨幅

路透新加坡2月27日 - 布兰特原油价格周一小幅上涨，料将录得七个交易日内的第五日上涨，因对全球供应过剩的担忧似乎缓解，但美国石油产量增加抑制涨幅。