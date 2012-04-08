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亚洲 | 2012年 4月 9日 星期一 06:25 BJT

全球外汇市场4月9日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月8日(日)

2350 - 日本2月未经季节调整经常帐收支

4月9日(一)

-- - 欧洲各地逢假期休市

0830 - 欧元区4月Sentix投资者信心指数

0500 - 日本3月服务业景气判断指数

1230 - 美国2月芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数

1300 - 美国国务卿希拉里克林顿在美国商会主办的"巴西-美国:21世纪伙伴关系"会议开幕式上发表谈话

1400 美国3月就业趋势指数

1830 - 美国国务院负责经济、能源及环境事务的副国务卿Robert Hormats将在美国商会主办的"巴西-美国:21世纪伙伴关系"会议上发表演讲,题为"商道:在创新和竞争力领域的伙伴关系"

1900 - 尼日利亚财政部长暨世界银行总裁候选人Okonjo-Iweala在全球发展中心(Center for Global Development)发表谈话并接受访问

2000 - 美国商务部长布兰森在美国商会主办的"巴西-美国:21世纪伙伴关系"会议的"部会讨论:2012年优先事项"上发表谈话

2100 - 巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)在美国商会主办的"巴西-美国:21世纪伙伴关系"会议结束全体大会上发表谈话

2315 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在亚特兰大联邦储备银行主办的2012年金融市场会议上讲话,讲题为"深化金融稳定"

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张明钧;审校 沈以文

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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