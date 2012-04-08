全球外汇市场4月9日主要消息

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月8日(日)
2350 - 日本2月未经季节调整经常帐收支
4月9日(一)
-- - 欧洲各地逢假期休市
0830 - 欧元区4月Sentix投资者信心指数
0500 - 日本3月服务业景气判断指数
1230 - 美国2月芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数
1300 - 美国国务卿希拉里克林顿在美国商会主办的"巴西-美国:21世纪伙伴关系"会议开幕式上发表谈话
1400 美国3月就业趋势指数
1830 - 美国国务院负责经济、能源及环境事务的副国务卿Robert Hormats将在美国商会主办的"巴西-美国:21世纪伙伴关系"会议上发表演讲,题为"商道:在创新和竞争力领域的伙伴关系"
1900 - 尼日利亚财政部长暨世界银行总裁候选人Okonjo-Iweala在全球发展中心(Center for Global Development)发表谈话并接受访问
2000 - 美国商务部长布兰森在美国商会主办的"巴西-美国:21世纪伙伴关系"会议的"部会讨论:2012年优先事项"上发表谈话
2100 - 巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)在美国商会主办的"巴西-美国:21世纪伙伴关系"会议结束全体大会上发表谈话
2315 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在亚特兰大联邦储备银行主办的2012年金融市场会议上讲话,讲题为"深化金融稳定"
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张明钧;审校 沈以文
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国