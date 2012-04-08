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货币新闻 | 2012年 4月 9日 星期一 06:18 BJT

〔韩国数据〕3月PPI按年增幅降至2.8%,为两年低位

路透首尔4月9日电---韩国央行周一公布的数据显示,韩国3月生产者物价按年增幅挫跌至两年低位.

央行表示,3月生产者物价指数(PPI)较上年同期升2.8%,低于2月升幅3.5%,且为2010年3月以来最小升幅.

韩国PPI较上月增长0.6%,2月增长0.7%.

韩国央行将增幅放缓归因为基期效应,因油价在2011年初大涨.

下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):

3月 2月 3月 2月

(较前月变动率) (较上年同期变动率)

PPI 0.6 0.7 2.8 3.5

主要类别

农渔林产品 1.4 4.3 -3.1 -4.4

工业产品 0.7 0.7 3.1 4.3

电力,自来水,燃气 0.4 0.2 10.8 10.3

服务业 0.2 0.0 1.3 1.3

注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占64.48%,服务业占26.44%,农渔产品则占4.36%.(完)

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--编译 戴素萍;审校 龚芳

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