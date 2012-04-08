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货币新闻 | 2012年 4月 9日 星期一 07:12 BJT

〔国际油市〕原油期货亚洲盘初跌逾1美元,回吐上周四多数涨幅

路透新加坡4月9日电---原油期货周一亚洲盘初下跌逾1美元,回吐上周四大部分的升幅.

2240GMT,近月布兰特原油期货LCOc1下滑1.17美元,报每桶122.26美元,此前一度最低跌至122.17美元.该期货周四收高1.09美元,结算价报每桶123.43美元.

2231GMT,美国原油期货CLc1下跌1.14美元,报每桶102.17美元,此前一度跌至102.03美元.该合约周四收涨1.84美元,结算价报每桶103.31美元.

油市上周五适逢假期休市.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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