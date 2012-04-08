《美国上市公司业绩公布日程表》--4月9日-4月16日

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
汤森路透4月5日电---以下为标准普尔500企业中将于4月9日-4月16日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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4/10 AMC Q1 2012 美国铝业(Alcoa) (AA) -0.04 18 0.28
4/10 BMO Q4 2012 SUPERVALU INC. (SVU) 0.36 16 0.44
4/12 11:00 Q1 2012 Fastenal (FAST.O) 0.35 10 0.27
4/12 AMC Q1 2012 谷歌(Google) (GOOG.O) 9.64 37 8.08
4/13 11:00 Q1 2012 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.) (JPM) 1.15 29 1.28
4/13 12:00 Q1 2012 富国银行(Wells Fargo ) (WFC) 0.72 29 0.67
4/16 BMO Q1 2012 花旗集团(Citigroup) (C) 0.99 24 1.00
4/16 BMO Q1 2012 Gannett Co., Inc. (GCI) 0.31 9 0.41
4/16 BMO Q1 2012 美泰儿(Mattel) (MAT.O) 0.07 14 0.05
4/16 BMO Q1 2012 嘉信理财(Charles Schwab) SCHW 0.15 19 0.20
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 张明钧
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国