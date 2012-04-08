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货币新闻 | 2012年 4月 9日 星期一 06:41 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月9日-4月16日

汤森路透4月5日电---以下为标准普尔500企业中将于4月9日-4月16日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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4/10 AMC Q1 2012 美国铝业(Alcoa) (AA) -0.04 18 0.28

4/10 BMO Q4 2012 SUPERVALU INC. (SVU) 0.36 16 0.44

4/12 11:00 Q1 2012 Fastenal (FAST.O) 0.35 10 0.27

4/12 AMC Q1 2012 谷歌(Google) (GOOG.O) 9.64 37 8.08

4/13 11:00 Q1 2012 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.) (JPM) 1.15 29 1.28

4/13 12:00 Q1 2012 富国银行(Wells Fargo ) (WFC) 0.72 29 0.67

4/16 BMO Q1 2012 花旗集团(Citigroup) (C) 0.99 24 1.00

4/16 BMO Q1 2012 Gannett Co., Inc. (GCI) 0.31 9 0.41

4/16 BMO Q1 2012 美泰儿(Mattel) (MAT.O) 0.07 14 0.05

4/16 BMO Q1 2012 嘉信理财(Charles Schwab) SCHW 0.15 19 0.20

如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 张明钧

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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