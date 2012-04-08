〔中东情势〕西方国家与伊朗重启谈判在即,将施压中止核燃料项目

中国热股：顺丰控股更名首日早盘大涨逾9%，超越万科成深市最大市值股
路透上海2月24日 - 中国大型快递企业--顺丰借壳鼎泰新材后，周五该股正式更名为顺丰控股，早盘大涨逾9%，并超越万科成为深市最大市值公司。
路透耶路撒冷/迪拜4月8日电---西方国家与伊朗的核子争议本周恢复谈判,美国及其盟邦正在施压设法中止伊朗铀浓缩项目,及关闭一座位于山间地底深处的核设施.
伊朗媒体与西方国家官员表示,谈判周六将在土耳其的伊斯坦堡展开.双方谈判在一年多前破裂.
谈判相关国家--美国、英国、法国、俄罗斯、中国、及德国--对谈判地点的说法不一,曾令人质疑复谈的可能性.
伊朗先前曾对在土耳其举行谈判表示存有疑虑,土耳其对伊朗盟友--叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)--的反对态度,令伊朗不满.
"经过数周讨论,伊朗与六个世界强国同意出席伊斯坦堡的首场会议,"伊朗半官方媒体Fars通讯社引述未具名消息来源报导称.国营英文电视台Press TV亦有相同报导.
Fars通讯社亦指出,相关各方已同意,若在土耳其取得进展,将在巴格达举行第二回合谈判.
路透上海2月24日 - 中国大型快递企业--顺丰借壳鼎泰新材后，周五该股正式更名为顺丰控股，早盘大涨逾9%，并超越万科成为深市最大市值公司。
路透上海2月24日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周一(27日)招标增发至多40亿 元人民币固息金融债，期限七年；而该行周四已公告称，下周一还将招标增发至多40亿元固 息绿色金融债，期限三年。 上述三年和七年新债分别为该行2016年第22期绿色金融债以及2017年第四期金融债的增 发债，票面利率为3.79%和3.83%。 具体发行条款如下： 2016年第22期绿色金融债和2017年第四期金融债增发 ----------------------------------------------------------- 招标规模上限 各为40亿 期限/计息方式 3/7年固息 招标时间 2月27日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 3月1日 起息日 3年：2016年12月23日；7年：2017年1月6日 发行期
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本