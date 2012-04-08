〔中东情势〕西方国家与伊朗重启谈判在即,将施压中止核燃料项目

路透耶路撒冷/迪拜4月8日电---西方国家与伊朗的核子争议本周恢复谈判,美国及其盟邦正在施压设法中止伊朗铀浓缩项目,及关闭一座位于山间地底深处的核设施.

伊朗媒体与西方国家官员表示,谈判周六将在土耳其的伊斯坦堡展开.双方谈判在一年多前破裂.

谈判相关国家--美国、英国、法国、俄罗斯、中国、及德国--对谈判地点的说法不一,曾令人质疑复谈的可能性.

伊朗先前曾对在土耳其举行谈判表示存有疑虑,土耳其对伊朗盟友--叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)--的反对态度,令伊朗不满.

"经过数周讨论,伊朗与六个世界强国同意出席伊斯坦堡的首场会议,"伊朗半官方媒体Fars通讯社引述未具名消息来源报导称.国营英文电视台Press TV亦有相同报导.

Fars通讯社亦指出,相关各方已同意,若在土耳其取得进展,将在巴格达举行第二回合谈判.