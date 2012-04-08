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货币新闻 | 2012年 4月 9日 星期一 07:23 BJT

〔美国能源〕汽油价格小升至接近每加仑3.97美元--调查

路透4月8日电---根据Lundberg全国性调查,美国过去两周汽油平均价格每加仑上涨3.74美分,为1月以来最小增幅.

这项针对约2,500家汽油零售商的调查显示,美国常规汽油平均价格在4月6日升至每加仑3.9671美元.

前一次针对3月23日止两周汽油价格的调查显示,增幅为11.49美分.

"如果原油价格将保持在当前水准,那么汽油价格就算尚未触顶,也很快就会触顶,"调查编辑Trilby Lundberg周日对路透表示.

Lundberg表示,在一些城市汽油价格已经在下滑,像是芝加哥和洛杉机.

"我们即将迈入需求旺季,但鉴于仍有备用产能,汽油供应应该持续充裕,"Lundberg表示.

在调查范围内,芝加哥的平均汽油价格是各城市之冠,为每加仑4.45美元,不过已较上次调查下降了11美分.奥克拉荷马州的塔尔萨最低,为3.66美元.(完)

--编译 戴素萍;审校 郑茵

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