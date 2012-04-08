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亚洲 | 2012年 4月 9日 星期一 07:11 BJT

〔标题新闻〕日本财务大臣安住淳将与中国举行高阶会谈,讨论增加注资IMF协助解决欧债危机

备注:IMF为国际货币基金组织的英文缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8F700U]

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