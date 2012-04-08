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亚洲 | 2012年 4月 9日 星期一 07:33 BJT

〔东京汇市〕美元兑日圆盘初触及一个月新低,受美国就业数据影响

2325GMT---美元兑日圆JPY=周一亚洲盘初在电子交易系统EBS触及一个月新低81.23日圆,最新下跌0.2%,报81.43.美国周五公布的就业数据较预期疲弱,令美国联邦储备理事会(FED)可能进一步宽松货币政策支持经济的臆测升温.

日圆在亚洲盘初全面上扬.欧元兑日圆EURJPY=R触及一个月新低106.20,最新下跌0.4%,报106.46.

欧元兑美元EUR=跌0.1%至1.3074,但仍守在周四触及的三周低点1.3035美元上方.

由于澳洲和新西兰市场以及许多欧洲市场周一因复活节假期休市,因此今日交投可能较平常清淡.(完)

--编译 王冠中;审校 沈以文

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