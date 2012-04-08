(重温稿)〔路透调查〕台湾3月出口料萎缩,受电子产品周期和中国需求降温影响

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
* 公布项目:台湾3月贸易数据
* 公布时间:4月9日(周一)当地时间下午四点(0800GMT)
* 路透预估如下:
贸易数据(较上年同期变动百分比%,贸易收支单位为10亿美元):
预估中值 预估区间 2月 1月 受访家数
出口 -4.49 -7.80至-1.70 +10.30 -16.80 10
进口 -6.30 -10.30至-2.40 +1.30 -11.90 10
贸易收支 +2.19 +1.40至+3.30 +2.83 +0.42 10
观察重点:
继2月大幅增长后,3月出口料萎缩,是亚洲地区出口商进一步检视全球复苏力道的机会.韩国3月头20日出口下滑2.7%.
分析师表示,出口萎缩部分是因为电子业产品周期所致,消费者对旧机型的需求下滑,等待新机型上市.另一个因素是中国经济降温导致需求放缓.中国大陆是台湾最大的贸易伙伴.
台湾出口在2月恢复成长,1月时则因全球经济疲弱和农历春节假期影响而萎缩.2月对中国和欧洲出口恢复成长,而电子产品需求也相当强劲,尤其是苹果(AAPL.O)的产品.
财政部上月表示,预期3月整体出口表现优于2月,因美国经济改善,且欧元区债务危机缓和.
台湾2月外销订单增长,部分因为因去年农历春节假期落在2月造成了低基期.
3月汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI)显示连续第二个月改善,受访者暗示来自海外的新业务增加.
台湾出口占国内生产总值(GDP)74%的比重,因此尤其易受到外部需求减少的影响.
新加坡2月出口亦强劲复苏,受电子和制药业带动.(完)
--编译 王冠中;审校 程琳
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国