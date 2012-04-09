《新兴市场重要经济事件预告》--4月9日-4月16日

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4月9日(一)
塔林--爱沙尼亚央行发表通胀月度报告.
4月10日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会非利率决策会议.
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发布2012年第一季货币计划报告.
4月11日(三)
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至4月13日).
香港--亚洲开发银行(ADB)发表2012年亚洲发展展望报告.
4月12日(四)
雅加达--印尼央行理事会会议(0500).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
利马--秘鲁央行货币政策会议.
4月13日(五)
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议(0800).
4月14日(六)
哥伦比亚卡塔赫纳--第六届美洲峰会(至4月15日).
4月16日(一)
墨西哥巴雅尔塔港--2012年拉丁美洲世界经济论坛(至4月18日).
华盛顿--24国集团(G24)全体大会.
日内瓦--世界贸易组织最不发达国家小组委员会.(0730)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
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