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亚洲 | 2012年 4月 9日 星期一 08:53 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初跌至一周半低点,受美就业数据打击

路透首尔4月9日电---韩国韩元兑美元KRW=周一盘初跌至一周半最低水准,受美国3月就业数据较预期疲弱,及北韩(朝鲜)可能核测试疑虑的打压. 0025GMT,韩元兑美元报1,138.4韩元,上日国内收盘KRW=KFTC报1,131.7. 韩国综合股价指数.KS11跌1.1%至2,006.06点. 三年期公债6月期货KTBc1升0.2点至104.04,随美国公债周五涨势.

0025GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,138.4 1,131.7 日圆/韩元JPYKRW=R 13.9811/946 13.7362/506 韩国公债期货KTBc1* 104.04 103.84 韩国综合股价指数.KS11 2,006.06 2,029.03 ----------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价. (附注: 韩元即港台惯用的韩圜) (完) --编译 张若琪;审校 龚芳 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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