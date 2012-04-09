〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初跌至一周半低点,受美就业数据打击

路透首尔4月9日电---韩国韩元兑美元KRW=周一盘初跌至一周半最低水准,受美国3月就业数据较预期疲弱,及北韩(朝鲜)可能核测试疑虑的打压.
0025GMT,韩元兑美元报1,138.4韩元,上日国内收盘KRW=KFTC报1,131.7.
韩国综合股价指数.KS11跌1.1%至2,006.06点.
三年期公债6月期货KTBc1升0.2点至104.04,随美国公债周五涨势.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,138.4 1,131.7
日圆/韩元JPYKRW=R 13.9811/946 13.7362/506
韩国公债期货KTBc1* 104.04 103.84
韩国综合股价指数.KS11 2,006.06 2,029.03
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* 为三年期公债近月期约报价.
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)
(完)
--编译 张若琪;审校 龚芳
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