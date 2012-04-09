更正:〔芝加哥期市〕美国大豆期货连三日上扬,玉米及小麦期货走坚

(更正:译文有误,内文第五段应为,"美国3月29日止当周玉米出口销售创下五个半月新高,其中销往中国39.4万吨,为10月以来中国单周最大购买量",非"上周美国包括销往中国394,000吨在内的玉米出口销售量,创下五个半月来最高,为10月以来最高水准")

路透新加坡4月9日电---美国大豆期货周一上扬0.6%,连续第三个交易日走高,触及七个月高位,因美国出口强劲及南美供应缩减,令行情获得支撑.

玉米及小麦期货在亚洲市场盘初亦上扬约0.5%,上周四美国农业部(USDA)报告显示,对美国谷物供给的需求强劲.

南美作物预测下修,加上预期出口市场对美国大豆的需求升高,令美国大豆价格一路攀升.

美国农业部公布3月29日止当周美国大豆出口销售量为111.29万吨,高于市场预估的60-85万吨.

玉米出口亦超乎预期.美国3月29日止当周玉米出口销售创下五个半月新高,其中销往中国39.4万吨,为10月以来中国单周最大购买量.

最大小麦进口国埃及买进115,000吨美国软红冬麦的消息,则对小麦构成支撑.

美国农业部将在周二公布最新月度全球供需预估及期末库存预测.

路透调查交易商所得预估为,美国农业部将预期巴西大豆产量为6,711.4万吨,低于3月时的6,850万.阿根廷产量料从4,650万降为4,519.3万.

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

动均值

CBOT小麦 641.75 3.25 +0.51% 650.33 47

CBOT玉米 662.50 4.25 +0.65% 650.27 63

CBOT大豆 1442.50 8.50 +0.59% 1365.01 81

CBOT稻米 $15.05 $0.01 +0.03% $14.55 66

美国原油 $102.17 -$1.14 -1.10% $105.65 39

汇率

欧元/美元 $1.306 -$0.004 -0.28%

美元/澳元 1.028 -0.002 -0.21%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)