〔表格〕台湾3月出口较上年同期衰退3.2%,优于预期

国际油市：油价上涨因供应过剩担忧缓解，但美国产量增加抑制涨幅
路透新加坡2月27日 - 布兰特原油价格周一小幅上涨，料将录得七个交易日内的第五日上涨，因对全球供应过剩的担忧似乎缓解，但美国石油产量增加抑制涨幅。
路透台北4月9日电---台湾财政部周一公布,3月出口金额较上年同期衰退3.2%,优于市场预估的衰退4.49%,对美国、欧洲及中国均呈衰退.
3月进口则较上年同期衰退5.8%,幅度低于市场预期的衰退6.30%.3月贸易收支为顺差23.6亿美元,上月为顺差28.3亿美元.
台湾3月出口至中国(含香港)地区较上年同期衰退6.4%,对美国衰退19%,欧洲则是衰退13.9%;上月分别为成长5.8%、衰退0.9%以及成长5.1%.
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元,较上年同期变动率%):
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
TWEXP=ECI TWIMP=ECI TWBAL=ECI
2012年
3月 -3.2 -5.8 +23.6
2月 +10.3 +1.3 +28.3
1月 -16.8 -11.9 +4.2
2011年
12月 +0.6 -2.7 +23.2
11月 +1.3 -10.4 +32.0
10月 +11.7 +11.8 +33.2
9月 +9.9 +10.8 +17.8
8月 +7.2 +6.4 +26.3
7月 +17.6 +14.0 +33.4
6月 +10.8 +12.5 +13.8
5月 +9.5 +19.3 +12.2
4月 +24.6 +25.7 +29.6
3月 +16.7 +16.7 +17.7
2月 +27.3 +28.7 +9.2
1月 +16.6 +22.0r +18.8
注: r为修正值. (完)
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--记者 董永年; 撰写 张雅菁; 审校 丁淑琴/杨淑祯
路透新加坡2月27日 - 布兰特原油价格周一小幅上涨，料将录得七个交易日内的第五日上涨，因对全球供应过剩的担忧似乎缓解，但美国石油产量增加抑制涨幅。
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路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI