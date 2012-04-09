〔表格〕台湾3月出口较上年同期衰退3.2%,优于预期

路透台北4月9日电---台湾财政部周一公布,3月出口金额较上年同期衰退3.2%,优于市场预估的衰退4.49%,对美国、欧洲及中国均呈衰退.

3月进口则较上年同期衰退5.8%,幅度低于市场预期的衰退6.30%.3月贸易收支为顺差23.6亿美元,上月为顺差28.3亿美元.