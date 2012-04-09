《即时观点3》台湾3月出口因基期因素衰退3.2%,一季度有望落底

路透台北4月9日电---台湾财政部周一公布,3月出口金额较上年同期衰退3.2%,优于市场预估的衰退4.49%.一季度出口较上年同期则衰退4%.

财政部表示,虽然3月电子产品、资讯与通信产品出口已回温,但因比较基数较高,致呈负成长.

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主要数据:

--3月出口金额较上年同期衰退3.2%(市场预估衰退4.49%);上月为成长10.3%

出口至中国(含香港)地区较上年同期衰退7.0%;上月为成长5.8%

出口至美国衰退8.0%;上月为衰退0.9%

出口至欧洲衰退11.6%;上月为成长5.1%

--3月进口则较上年同期衰退5.8%(市场预期衰退6.30%);上月为成长1.3%

--3月贸易收支为顺差23.6亿美元;上月为顺差28.3亿美元

欲浏览3月数据详情,请点选[ID:nST0450178]

**市场评论**

--渣打银行经济分析师符铭财:

较上年同期衰退主要是因为高基期,但若只看较上月,出口金额从234亿美元成长至260亿,看起来还不错,而且可能是历来第五高.

电子产品出口金额回升至70亿美元,这数字比较健康,而且显示电子业景气回稳.这对以出口为导向的台湾经济是正面的.

我预期下个月可以维持这动能.在半导体以及汽车业我们也见改善的迹象.

不过我们仍需要小心应对,因为这数字仅止于趋稳,而非强劲反弹.我预期出口在下半年才会转强.

--花旗集团首席经济学家 郑贞茂:

3月台湾出口、进口皆微幅优于预期,不过今年第一季还是较去年同期衰退4%,第一季经济成长率预测可能不像主计处预期乐观,第二季的出口年增率可望转正,预估第二季出口年增4.2%,第一季的出口落底情况不变,预估第二季的出口金额较首季成长10-15%.

中国对台湾出口影响比较大,因为美国近期经济数据表现还算温和、稳健,原先市场预期中国经济应该蛮强的,但对邻近国家没有帮助,因为观察到其他邻近国家对中国出口数据都不好.

美、中、欧等三区的第一季经济数据都是比较糟糕,预期第二季美国应该持平,中国、欧洲则会好一点,就经济成长动能来看,希望第二季台湾对中国及欧洲地区出口能转强.

--元富投顾分析师 许芷雁:

这个数据基本上是符合预期.去年的基期是前高后低,所以上半年会有一些衰退的数据,但幅度并不大,主要是受惠于新的电子产品持续出货.年中以后出口数据就会脱离个位数的成长,来到10-20%,到年底有可能冲到成长20-30%,全年预估大约在成长5-10%左右.力道跟往年比没有特别强,但还O.K.

不过对美国、欧洲及中国衰退较多,总体衰退幅度却还好,主要是东协的需求十分强劲,它对台湾的半导体机械设备需求高,出口比重也持续成长,可以继续观察.

此外,在电子产品出口领头成长后,接下来要看资通讯这一块会不会好起来,面板也要看中国的五一长假是不是需求会增强.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元TWD=TP收盘微贬0.6分,报29.568

--台股加权股价指数.TWII收挫1.37%至7,600.87点.

**相关连结**

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**相关背景**

--主计处最新预测2012年经济成长率为3.85%,出口年成长率为4.87%,进口年成长率为4.24%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装后,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区. (完)

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