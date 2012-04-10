〔台湾货币市场〕4月10日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透台北4月10日电---台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期555亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆8,490.1亿台币:
04/10 555.00亿
04/11 4,826.50亿
04/12 1,645.50亿
04/13 5,089.80亿
04/14 1,961.00亿
04/15 2,359.00亿
04/16 608.60亿
04/17 2,548.00亿
04/18 3,104.00亿
04/19 470.50亿
04/20 3,324.50亿
04/21 2,670.00亿
04/22 677.00亿
04/23 77.00亿
*04/24 2,054.50亿
04/25 584.50亿
04/26 334.00亿
04/27 285.00亿
04/28 159.00亿
04/29 778.00亿
04/30 124.00亿
05/01 170.00亿
05/02 3,946.20亿
05/03 693.50亿
--公债付息40.83125亿台币:
04/21 89乙1期12息 19.68125亿
04/23 88乙1期13息 21.15000亿
--国库券到期250亿台币:
04/30 财100-8 250.00亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--4/13:101/1R期五年期公债发行,金额为400亿台币,4月10日标售.
--4/20:财101-1期91天期国库券发行,金额为300亿台币,4月19日标售.
--4/27:101/2R期20年期公债发行,金额为400亿台币,4月24日标售.
--5/02:财101-2期182天期国库券发行,金额为250亿台币,4月30日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
注:* 表示更新. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保