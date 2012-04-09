〔台湾货币市场〕短率稳中微扬,央行持续拉高隔拆代收令升息杂音渐起

* 央行续拉抬隔拆代收利率至0.425%

* 观察物价波动与短率连动性

* 股市不振影响短票量能

记者 林妙容

路透台北4月9日电---台湾银行间短期利率周一稳中微扬.央行今日延续近来拉抬隔夜拆款代收利率举措,再调高0.5基点至0.425%,市场应声跟进令该利率成为隔拆底部.短票则因台股不振影响量能,利率稳于当前水准.

央行今日加码令半个月来隔拆代收利率升幅共达3.3基点,其举措的一致性与速度,令市场原先预期第二季央行将维持重贴现率不变开始出现零星杂音.资金调度人士认为,央行过往均在调升隔拆代收利率一段时期后升息,此次是否重复这样的惯性,可于6月底央行第二季理监事会议时见分晓.

"如果代收一直动,没有停下来,6月就可能提前升息."一本地银行交易员称.

不过另一大型金融机构调度人士则认为,央行应是因应物价上涨压力才顺势调升隔拆短率.如果电价上涨方案定调,通膨压力稳定下来以后,央行在拉抬短率至一定的满足点后,将偃旗息鼓一段时间,未必要在6月直接以升息因应.

不过央行举措已令市场拆借资金成本垫高,其与30天期央行存单利差开始被压缩,令依靠央行去化资金的本地银行并不乐见这项发展.

"我希望它(央行)不要再动了."一定期申购央行存单的本地银行交易员说.

本地时间15:17时,一周(2-7天)拆款区间在0.42-0.71%,上日区间在0.42-0.7%.

同时间,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.440%,上日在0.452%,续创逾三年高位;区间在0.332-0.7%,上日在0.327-0.7%.

**短票交易疲软**

短票方面,因台股.TWII近来表现不佳,影响证券商及周边的投资及证金公司发行商业短票意愿.在发票量不大的情况下,票券商资金需求弱,以与法人承作较佳利率的短票为首选,与银行的交易十分疲弱,仅以少量交易勉为维持资金往来关系.

"发票量少就很难供应银行...就跟比较密切往来的做一点点."一大型票券商主管说.

虽然票券商资金缺口不大,但因央行本周仍发行15天期利率0.87%的央行存单,以调整存单落点,却也造成短票的比价效应,利率回软不易,仅能持于近来区间.

今日银行间30天短票利率主要成交在0.85%,较短天期成交在0.84%,与上日大致相同.

台股周一追随亚洲地区股市跌势,收低1.37%至九周最低收位,加权股价指数.TWII跌105.39点至7,600.87点,为2月初以来最低.[ID:nSB1476864]

今日央行存单到期金额5,269亿台币,发行金额尚未公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆7,385.8亿台币,明日起分别到期555亿,周三4,826.5亿,周四1,645.5亿及周五5,089.8亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正后,周五当日超额准备为84亿台币;至周日,累计超额准备为372亿台币,加计前期1%的超额准备为1,280亿台币.

**RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率持平.投信募集的新基金进场及申购持续流入,寿险和银行等资金也相当充裕,主动找券需求增加,连带使得承作公债附买回也受惠.

交易商表示,今日虽有1,000亿台币的364天期央行存单发行,但银行已预作资金调度,对承作债券附条件交易影响不大.展望本周,由于存单到期量多,在银行体系宽裕资金带动下,预料债券交割对市况影响有限,RP利率将可持稳于现有区间.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.

交易商统计,本周大型紧缩因子还包括:周二(10日)上海商银金融债交割,金额40亿台币;周五(13日)101/1R期公债及土地银行金融债发行,金额分别为400亿及21亿.(完)