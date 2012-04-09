(重发)〔日本债市〕公债价格上涨,投资者冀望有更多政策宽松举措

(重发以补上倒数第二段中遗漏的字)

路透东京4月9日电---日本政府公债价格周一上涨,10年券收益率(殖利率)被推低至五周低位,因投资人看好日本央行会有更多宽松举措,且美国就业增长放缓引发美国更多宽松的预期.

日本央行决策人士于周一展开为期两日的会议,大多数的策略师预期会避免宽松货币政策.

但鉴于经济复苏仍然脆弱,不排除本周会议或4月27日下次会议中宣布放宽政策的可能性,一些市场人士已在为这种可能性进行布局.

"日本央行明日可能不会宣布任何新的放宽政策,但这次按兵不动,将为本月稍晚的下次会议宣布放宽措施做好铺垫.这些预期正在打压收益率,"一家日本资产管理公司的投资组合经理称.

在日本央行政策会议召开之前,首相野田佳彦与央行总裁白川方明周五曾在东京会晤.虽然白川方明没有透露双方是否讨论了货币政策,但此次会面激发市场憧憬,进一步采取放宽政策的可能性有所提高.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出更多货币刺激举措的希望加大,亦提振债市人气.上周五公布的数据显示,美国3月非农就业岗位增加12.0万个,远低于预期的增加20.3万个.[ID:nSB1475686]

股市疲弱也增添债券的避险魅力,日经指数.N225连续第五日下降,跌幅达1.1%,上周创下八个月来最大单周跌幅,幅度达3.9%.

0312GMT 当日涨跌 上日

报价 (基点) 收市价

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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.115%

五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.295% -2.0 0.315%

10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.960% -2.5 0.985%

20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.745% -2.0 1.765%

30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.945% -1.0 1.955%

10年期公债期货<0#JGB:> 142.32 +0.28 142.04

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注:公债期货涨跌为点数.

若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)

--编译 戴素萍/王翔琼;审校 田建华/白云

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