更正:《全球市场》亚洲股市因美国就业数据不佳而下跌,关注更多数据

(更正:英文原文有误,删除第四段中关于MSCI亚太股指"连续第四个交易日下跌"的表述)

* MSCI除日本外亚洲股市指数下跌0.6%,日经跌至一个月低位

* 原油期货较周四结算价跌逾1美元

* 美元/日圆触及一个月低位

路透东京4月9日电---亚洲股市周一下跌,因美国就业成长大幅放缓,引发对美国经济力道的担忧,促使投资者在本周美国更多数据和财报及中国数据出炉前控制风险部位.

周五的数据显示,美国3月非农就业岗位增加12万个,远低于预估的增加20.3万,增幅也创下2011年10月来最小.这使得美国联邦储备理事会(FED,美联储)进一步放宽货币政策的大门依然敞开.[ID:nSB1475686]

期铜和原油等工业商品因增长疑虑而下滑,在此同时,美联储放宽政策的可能则扶助金价反弹,但压抑了美元.

摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太区股指.MIAPJ0000PUS跌幅最多达0.8%,接近上周触及的四周低点.周五数据公布后美国股指期货跌逾1%.

日股日经指数.N225一度跌1.6%至一个月低点,日圆走强也打压市况.

"就业数据公布后的股价波动显示,市场价格已经高估了美国经济复苏,现在必须填补现实状况与预期中的经济力道间的落差."研究顾问公司Market Risk Advisory Co.合伙人Naohiro Niimura表示.

"市场本周将持续把焦点放在全球的数据上,以判断什么样的价格水准才能与当前的实际经济状况相匹配.在美国经济成长步调疑问四起的情况下,美联储提出进一部宽松措施的可能性将会支撑风险资产."他说道.

浏览美国非农就业数据历史图表,请点选:(link.reuters.com/wej57s)

浏览美国失业率走势图表,请点选:(link.reuters.com/zej57s)

周一公布的数据显示,中国3月居民消费价格指数(CPI)同比增幅反弹至3.6%,意外高于市场预估的3.3%,但北京当局可能不会改变物价压力正在回落的的看法,而支撑成长放缓的经济仍为首要任务.3月工业生产者出厂价格(PPI)同比下降0.3%,路透调查中值为下降0.2%.[ID:nSB1476302]

"猪肉价格已有所回落,因此我们认为这只是个短期反弹,趋势仍为向下,"上海渣打银行分析师Li Wei说.

包括澳洲和香港在内的部分亚洲市场以及欧洲市场周一仍旧休市.

**需求前景趋疲**

中国本周将公布的数据还包括第一季国内生产总值(GDP)以及贸易收支.

"疲弱美国数据重燃了美联储可能再次考虑额外宽松措施的希望,而投资人也期待中国会有类似的行动,中国本周料公布贸易呈现赤字,"三星证券的分析师Gwak Jung-bo说.

上海期铜SCFcv1周一稍早下跌0.9%,随后逆转小升0.3%,但需求成长的忧虑,以及对于供应中断的忧虑舒缓,均拖累油价.

布兰特原油周一下跌逾1美元至低见每桶122.17美元,周四结算价报123.43美元,伊朗同意与主要国家在本周恢复谈判,引发对于对峙情势和平结束的希望.

美国原油期货CLc1下跌低见101.87美元,周四结算价为每桶103.31美元.石油市场周五因复活节假期而休市.

现货金XAU=上涨0.6%,至每盎司1,639.80美元.

美元兑日圆JPY=周一扩大跌势,触及一个月低点81.19日圆,但兑欧元EUR=上涨0.2%,至1.3058美元.

美元可能仍承压,因汇市投机客最近一周削减美元多仓,而日圆净空头部位则较前一周小幅减少.

巴克莱资本分析师指出,虽然美国非农就业数据逊于预期,但"景气循环型领域的就业增长--制造业、休闲娱乐及旅游住宿业--仍然相对强劲,这暗示现在断言就业成长转为较弱趋势仍然太早."

美国金融市场关注焦点将放在财报季揭开序幕,企业第一季获利成长料在3.2%,但若扣除掉苹果(AAPL.O),则获利年增率料降至1.8%.(完)