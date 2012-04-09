《企业看点》--4月9日财务活动报导摘要

路透班加罗尔4月9日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 英国星期日泰晤士报报导,全球历史最悠久的旅行公司Thomas Cook(TCG.L)接近获得一笔12亿英镑(19亿美元)的贷款.去年该公司曾三次发布获利预警.[ID:nSB1475872]
* 英国星期日泰晤士报报导,全球第三大零售商--英国Tesco(TSCO.L)的主要股东要求公司检讨策略,改善表现欠佳的英国国内市场业务;Tesco三个月前发布获利警讯,震撼市场.[ID:nL6E8F80I3]
* 德国明镜周刊(Der Spiegel)周五报导,德国车厂奥迪(Audi)(NSUG.DE)已获得母公司福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)支持,在墨西哥兴建一座新厂.[ID:nL6E8F60QQ]
* 德国运动用品集团阿迪达斯(Adidas)ADSG.DE执行长Herbert Hainer对一家报纸指出,阿迪达斯计画将产品项目数量减少四分之一,以改善获利能力.[ID:nL6E8F60R0]
* 华尔街日报引述知情人士指出,袋装冰块厂商Reddy Ice Holdings IncRDDY.PK正在准备办理破产保护,计画将所有权交给持有公司债权的一家对冲基金.[ID:nL3E8F91K5]
* 印度报纸Business Standard周一报导,Reliance MediaWorksRELM.NS正在洽谈,将旗下部分电影院股权卖给墨西哥连锁戏院业者Cinepolis.[ID:nL3E8F91N6]
--编译 蔡美珍;审校 隋芬