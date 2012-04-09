〔日本个股〕索尼最快2012年底前将全球员工数裁减1万人--日经新闻

国际油市：油价上涨因供应过剩担忧缓解，但美国产量增加抑制涨幅
路透新加坡2月27日 - 布兰特原油价格周一小幅上涨，料将录得七个交易日内的第五日上涨，因对全球供应过剩的担忧似乎缓解，但美国石油产量增加抑制涨幅。
路透东京4月9日电---日本经济新闻周一报导称,索尼(6758.T)最快2012年底前将把全球员工数裁减1万人,或相当整体员工数的6%.
日经新闻报导,呈现亏损的索尼可能也会要求在2011/12年度任职的七名执行董事归还奖金,包括会长兼社长兼执行长(CEO)斯特林格.(完)
--编译 王冠中;审校 白云
路透新加坡2月27日 - 布兰特原油价格周一小幅上涨，料将录得七个交易日内的第五日上涨，因对全球供应过剩的担忧似乎缓解，但美国石油产量增加抑制涨幅。
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路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI